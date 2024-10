Cisterna, successo per la 1° edizione del PREMIO AL MERITO SPORTIVO

Successo per la 1° edizione del PREMIO AL MERITO SPORTIVO la cui cerimonia si è svolta, in un clima di festa, domenica scorsa a partire dalle ore 19 nello Stadio Domenico Bartolani.

Sugli spalti circa un migliaio di persone e venti le associazioni/società sportive che hanno partecipato all’evento presentato dallo speaker e giornalista Giuseppe Baratta.

Queste hanno sfilato, si sono presentate, alcune si sono esibite e dimostrato varie tecniche o balli di diverso tipo, calci di rigore battuti dagli atleti del Cisterna Calcio. Spettacolari e coreografiche le esibizioni offerte dagli sbandieratori “Leone Rampante” di Cori che hanno introdotto ciascuna società sportiva con un rullo di tamburi.

“Le società sportive del territorio svolgono un ruolo fondamentale nella promozione dello sport e dei valori a esso collegati – ha detto l’assessora allo Sport Katia Capasso -. Attraverso la loro attività, queste realtà locali offrono non solo la possibilità di praticare diverse discipline, ma creano anche uno spazio di aggregazione sociale, contribuendo al benessere psicofisico di tutta la nostra comunità.

L’impegno quotidiano delle società sportive nel promuovere l’attività fisica è un’arma potente contro l’isolamento, l’inattività e i comportamenti a rischio, soprattutto tra i giovani.

In questo contesto, l’esempio dei campioni dello sport diventa un faro di ispirazione: questi atleti, che incarnano valori come la disciplina, il sacrificio, il rispetto e la lealtà, diventano per tutti noi modelli di riferimento e lo sono anche e soprattutto per i più giovani che possono guardare a loro non solo per i risultati sportivi, ma anche per l’integrità morale che mostrano dentro e fuori dal campo”.

Hanno partecipato:



A.S.D. Doganella Calcio 2004

Asd Pro Cisterna Fc

Asd E Aps Happy Dance Academy

Asd Smile Tennis Cisterna

Cisterna Calcio

A.S.D. Virtus Cisterna

Ass Mondo Disabili Future

Asd Takiwatanga Rugby

Troiani Team

Rugby Cisterna Kiwis

Asd Bufali Latina Aft

A.S.D Hot Feet Dance

Cisterna Lady

MGA Studios

Asd Arcieri Delle Torri

Asd Ginnastica Astrea

Vrg Rythmikis

Asd Multisport

Jacopo De Lellis, Campione Italiano di Dama Internazionale

