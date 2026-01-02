Cisterna – Strade dissestate dai lavori per la fibra (e non solo), il Sindaco dice basta: chiesto l’intervento urgente del Prefetto

Il Sindaco di Cisterna, Valentino Mantini, alza la voce mettendo in campo azioni concrete contro il degrado crescente della rete viaria cittadina causato dalle opere realizzate da altri enti e da ripristini eseguiti in modo inadeguato. In particolare, sotto accusa è la posa della fibra ottica che, da circa due anni, ha compromesso numerose strade del territorio, alcune delle quali erano state completamente rifatte appena pochi mesi fa.

Oltre ai danni evidenti al manto stradale, gli interventi stanno provocando gravi criticità anche alla rete idrica, come accaduto nei giorni scorsi nel Quartiere San Valentino, dove il cantiere della fibra è abbandonato da giorni nonostante una copiosa perdita e il conseguente spreco di acqua, a fronte dei solleciti del Comune, come ha verificato di persona dallo stesso Mantini e dall’assessore ai lavori pubblici Andrea Santilli questa mattina con un sopralluogo in via Pietro Nenni.

A ciò si aggiungono i ritardi di Acqualatina nelle operazioni di riparazione, che finiscono per aggravare ulteriormente il deterioramento della sede stradale, aumentando i rischi per automobilisti e pedoni.

Una situazione non più tollerabile, che ha spinto il Sindaco a chiedere l’intervento urgente del Prefetto, affinché si possa scongiurare il pericolo per la sicurezza pubblica e avviare al più presto la convocazione di un tavolo tecnico con tutti i soggetti coinvolti.

«Nonostante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilità realizzati dall’Amministrazione comunale con le risorse disponibili in bilancio – si legge nella nota trasmessa al Prefetto – negli ultimi due anni la posa della fibra e i ripristini mal eseguiti (in particolare dal gestore del Servizio Idrico Integrato) hanno determinato un evidente peggioramento dello stato di conservazione delle strade di Cisterna. Una condizione che incide negativamente sulla sicurezza della circolazione stradale e pedonale, oltre a compromettere la durabilità e il comfort delle superfici stradali interessate».

Il fenomeno è stato già più volte denunciato, sia in Consiglio comunale sia direttamente al Prefetto. Il Sindaco ha presentato anche un esposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy – e all’ANCI, segnalando i mancati ripristini a regola d’arte da parte degli operatori incaricati della posa della fibra.

Sono state inoltre inviate diffide per l’immediato e corretto ripristino delle strade, sollecitato il Consorzio Industriale del Lazio a eseguire la manutenzione straordinaria di via della Quaglia, come previsto dal protocollo d’intesa sottoscritto il 13 luglio 2023, e avanzate formali richieste di intervento ad Acqualatina.

VIDEO: https://www.facebook.com/reel/1628993164756056

Correlati