Cisterna – “Sport in Comune”: altri tre giorni in piazza tra camminate, tiro con l’arco e football americano

Tornano anche per questo fine settimana gli appuntamenti di “Sport in Comune” la rassegna organizzata dall’amministrazione comunale di Cisterna in collaborazione con società e operatori di diverse discipline sportive.

A partire da domani, venerdì 3 luglio, e fino a domenica 5 luglio, in piazza XIX Marzo sarà possibile seguire ed eventualmente cimentarsi con alcuni sport.

Venerdì torna la Camminata Metabolica a cura del Centro Fitness Montello: un allenamento in gruppo della durata di circa due ore, che unisce marcia, esercizi posturali e movimenti a corpo libero indossando delle apposite cuffie wireless per seguire le indicazioni dei trainer Sergio Zonzin e Stefania Marasca. Il ritrovo per chi intende partecipare è alle ore 21 all’ingresso del Palazzo comunale in Piazza XIX Marzo.

Sabato 4 luglio, sempre in Piazza XIX Marzo a partire dalle ore 18, l’appuntamento è con gli Arcieri delle Torri: i maestri dell’associazione sportiva si esibiranno in alcune performance di tiro con l’arco dando la possibilità a chi lo richieda di cimentarsi con questa disciplina.

All’insegna dello slogan “Lo sport unisce. La comunità cresce” sabato 4 e domenica 5 luglio a partire dalle ore 18 arriverà la Bufali Latina Aft, la compagine di football americano che si esibirà in Piazza XIX Marzo per far conoscere un sport inclusivo e di gruppo per il divertimento di tutti, senza distinzione di età.

Il fine settimana si chiuderà alle ore 21 con una nuova Camminata Metabolica, sempre con partenza da piazza XIX Marzo.