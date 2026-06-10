Cisterna – Sport in Comune 2026, un mese di eventi Si riparte il 13 giugno con la boxe

Torna a Cisterna, come ogni estate, “Sport in Comune”, la rassegna di gare, esibizioni e tornei promossa dall’Amministrazione comunale e giunta alla sua quinta edizione. Si parte sabato 13 giugno, con il primo di una serie di eventi per conoscere non soltanto gli sport più famosi: calcio, pallavolo, basket, ma anche le arti marziali, la danza, la pesistica, l’atletica leggera, il rugby e molti altri ancora con un calendario che animeranno le piazze del centro cittadino e alcuni impianti sportivi per oltre un mese.Primo appuntamento sabato alle ore 21 in Piazza XIX Marzo con il III Trofeo Roberto Chiarucci di boxe che vedrà avvicendarsi complessivamente sul ring dieci incontri dilettantistici e due match professionistici. Per la Warrior Gym combatteranno i cisternesi Riccardo Vita e Jacopo Reale, mentre per la Fight Club Frasca saranno protagonisti Mattia Pontecorvi, Alessio Lazzari e Riccardo Cinelli. Tra gli incontri più attesi della serata ci saranno quelli di Ahmed Boughriba, seguito dal maestro Salvatore Macaro della Warrior Gym, che affronterà Beh Alassane Traore nella categoria supermedi, e di Gian Marco Caratelli, allenato da Devis Chiarucci, figlio di Roberto Chiarucci e tecnico della Fight Club Frasca, che salirà sul ring contro il colombiano Hector Estupinan nella categoria supergallo.

Si prosegue domenica 14 giugno, a partire dalle ore 16, in piazza XIX Marzo spazio al Torneo di mini volley Asd Multisport per i ragazzi dai 6 ai 13 anni.

Venerdì 19 giugno in piazza XIX Marzo alle 18.30 per il Tempio degli atleti ci saranno esibizioni di kung fu, boxe cinese, difesa personale e kick boxing.

Sabato 20 giugno alle ore 16 Pole Vault Academy Asd, poi alle 20.30 Asd 7aps a cura di Happy Dance Academy.

Domenica 21 giugno torna dalle ore 17.30 la Camminata Metabolica con partenza dal Centro Polivalente di San Valentino. Poi il 26 giugno alle ore 21 esibizione degli atleti della società sportiva Mg. Assd e ancora la Camminata Metabolica dalle ore 20 alle ore 22.

Domenica 26 giugno alle ore 18.30 l’appuntamento è il Cisterna Rugby.

Si riparte il 4 luglio dalle 18 alle 22 con il tiro con l’arco a cura degli Arcieri Delle Torri e poi, ancora la Camminata Metabolica e l’esibizione curata dalla Bufali Latina Aft.

L’11 luglio alle 18.30 in campo il Cisterna Rugby poi alle 21.30 esibizione della società sportiva

Ginnastica Astrea.

E sarà sempre il Cisterna Rugby, il 26 luglio alle 18.30, a chiudere questa edizione della rassegna.