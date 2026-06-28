Cisterna – Soggiorni estivi 2026 per persone con disabilità: aperto l’avviso pubblico per la presentazione delle domande

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai soggiorni estivi 2026 rivolti alle persone con disabilità e con disagio psichico residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario LT1.

L’iniziativa è finalizzata a promuovere occasioni di inclusione sociale, benessere e autonomia attraverso soggiorni brevi, organizzati nella formula del weekend, con il servizio di vacanza individuale assistita.

L’avviso è rivolto ai cittadini maggiorenni, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, con disabilità intellettiva, relazionale, motoria, sensoriale o pluridisabilità, residenti in uno dei Comuni del Distretto LT1 (Cisterna, Aprilia, Cori, Roccamassima) e in possesso del verbale di riconoscimento dell’handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1 o comma 3, della Legge 104/1992.

Potranno inoltre essere ammessi gli over 65 con disabilità inseriti in strutture residenziali o semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali, i titolari di progetti individualizzati “Dopo di noi”, i destinatari di progetti personalizzati di vita con finalità inclusive (DGR 554/2021), nonché le persone con disagio psichico in carico al Dipartimento di Salute Mentale (DSM).

Le domande – corredate della documentazione richiesta nell’avviso – dovranno essere presentate utilizzando il modello disponibile sul sito internet comunale entro e non oltre le ore 10.00 di lunedì 6 luglio 2026.

L’istanza potrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo ufficiodipiano@pec.comune.aprilia.lt.it, anche con il supporto degli uffici del Segretariato Sociale/PUA dei Comuni di residenza, oppure consegnata in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune di Aprilia, riportando la dicitura: “Domanda di ammissione ai servizi vacanza – 2026”.