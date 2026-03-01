CISTERNA – SINDACO MANTINI: “IL GIORNO DELLA RESPONSABILITA’”

La maggioranza rinnova la fiducia a Sindaco e Giunta per proseguire l’attuazione del programma.

Esordio del nuovo Segretario Generale Giulia De Santis, entra in consiglio l’ex assessore Emanuela Pagnanelli, l’opposizione presenta una mozione di sfiducia ed esce dall’aula consiliare.

Si è tenuta il 27 febbraio01 la seduta di Consiglio comunale convocata a seguito della vicenda giudiziaria che ha coinvolto un dirigente comunale e un consigliere con le dimissioni di quest’ultimo dalla carica.

L’assise è stata aperta dal presidente Mancini che ha presentato il nuovo segretario generale Giulia De Santis augurandole un buon lavoro.

Quindi si è proceduto con la surroga del consigliere Renio Monti e l’ingresso in Consiglio dell’ex assessora Emanuela Pagnanelli che si è subito dichiarata Indipendente e collocata nelle fila dell’opposizione.

Dopo l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, si è passati al terzo punto all’ordine del giorno ovvero i chiarimenti del Sindaco riguardo le vicende giudiziarie dei giorni scorsi.

Mantini ha sottolineato che questi specifici fatti contestati riguardano rapporti tra privati e non coinvolgono fondi pubblici o affidamenti comunali, definendo la vicenda non di natura sistemica. Ha ribadito la fiducia nella magistratura e il principio che le responsabilità sono strettamente personali.

Sul piano amministrativo, si è agito tempestivamente riassegnando funzioni dirigenziali per garantire la continuità dell’Ente, che gestisce circa 40 milioni di euro di fondi PNRR e non solo.

Il sindaco ha convocato la Conferenza dei Capigruppo per rispetto verso il Consiglio comunale e ha verificato il sostegno della sua maggioranza, che si è confermata coesa e compatta. Ha dichiarato di non essere attaccato alla poltrona, ma di voler garantire stabilità amministrativa nell’interesse della città fino a quando tutta la maggioranza lo sosterrà. Ha concluso annunciando pertanto l’intenzione di proseguire il mandato.

L’opposizione, attraverso i consiglieri Felcetti, Sambucci, Antenucci, Leoni e Del Prete, si è espressa con toni forti e all’unanimità sulla richiesta delle dimissioni del sindaco e l’azzeramento delle deleghe assessorili. Cece e Di Cori, sempre dai banchi dell’opposizione, hanno chiesto inoltre una fase di profonda riflessione politica.

Per mano del consigliere Del Prete, l’opposizione ha presentato al segretario generale una mozione di sfiducia ed ha subito dopo abbandonato, ad eccezione di Cece, l’aula e i lavori consiliari.

Unanime sono stati la piena fiducia al sindaco e il sostegno dai rappresentanti dei gruppi di maggioranza, Paliani, Cicchitti, Caianiello, Sarracino, Contarino e l’invito a proseguire nell’assolvimento degli impegni assunti nei confronti della comunità.

Gli assessori Innamorato e Santilli, chiamati più volte in causa dall’opposizione, hanno replicato l’estraneità di sindaco e assessori a questi specifici fatti contestati dalla magistratura, come pure che non ci sono atti illegali né sottrazione di soldi pubblici e pertanto è del tutto infondato l’accostamento con l’operazione giudiziaria che investì l’amministrazione comunale di Cisterna nel 2017.

Ha concluso l’assise la ricomposizione delle commissioni consiliari nel seguente modo:

1° Commissione

Finanze, bilancio, programmazione, problemi del lavoro, personale

Gloria Pesce (Conosco Cisterna, Stefano Caianiello (Sempre Cisterna), Antonella Quattrocchi (Partito Democratico), Romina Angelisanti (5 Stelle), Francesco Maggiacomo (Azione), Maria Renè Carturan (Noi Moderati), Massimiliano Leoni (Prima Cisterna), Federica Felicetti (Fratelli d’Italia), Gino Cece (Forza Italia), Marco Squicquaro (Cisterna Città), Gian Luca Del Prete (Viviamo Cisterna), Pierluigi Di Cori (Di Cori Pierluigi).

2° Commissione

Urbanistica e decentramento, lavori pubblici e trasporto

Piero Paliani (Conosco Cisterna), Mascia Cicchitti (Sempre Cisterna), Gerardo Melchionna (Partito Democratico), Elio Sarracino (5 Stelle), Francesco Maggiacomo (Azione), Maria Renè Carturan (Noi Moderati), Massimiliano Leoni (Prima Cisterna), Vittorio Sambucci (Fratelli d’Italia), Gino Cece (Forza Italia), Marco Squicquaro (Cisterna Città), Gian Luca Del Prete (Viviamo Cisterna), Pierluigi Di Cori (Di Cori Pierluigi).

3° Commissione

Igiene e sanità, assistenza, servizi sociali e sanitari

Piero Paliani (Conosco Cisterna), Mascia Cicchitti (Sempre Cisterna), Giovanni Santelli (Partito Democratico), Romina Angelisanti (5 Stelle), Francesco Maggiacomo (Azione), Maria Renè Carturan (Noi Moderati), Massimiliano Leoni (Prima Cisterna), Simonetta Antenucci (Fratelli d’Italia), Gino Cece (Forza Italia), Marco Squicquaro (Cisterna Città), Gian Luca Del Prete (Viviamo Cisterna), Pierluigi Di Cori (Di Cori Pierluigi).

4° Commissione

Pubblica istruzione, cultura, sport, turismo, spettacolo

Piero Paliani (Conosco Cisterna), Mascia Cicchitti (Sempre Cisterna), Claudia Cori (Partito Democratico), Romina Angelisanti (5 Stelle), Francesco Maggiacomo (Azione), Maria Renè Carturan (Noi Moderati), Massimiliano Leoni (Prima Cisterna), Federica Agostini (Fratelli d’Italia), Gino Cece (Forza Italia), Marco Squicquaro (Cisterna Città), Gian Luca Del Prete (Viviamo Cisterna), Pierluigi Di Cori (Di Cori Pierluigi).

5° Commissione

Industria, commercio, agricoltura, artigianato

Gloria Pesce (Conosco Cisterna), Stefano Caianiello (Sempre Cisterna), Aura Contarino (Partito Democratico), Elio Sarracino (5 Stelle), Francesco Maggiacomo (Azione), Maria Renè Carturan (Noi Moderati), Massimiliano Leoni (Prima Cisterna), Federica Agostini (Fratelli d’Italia), Gino Cece (Forza Italia), Marco Squicquaro (Cisterna Città), Gian Luca Del Prete (Viviamo Cisterna), Pierluigi Di Cori (Di Cori Pierluigi).

6° Commissione

Affari generali, trasparenza ed integrità

Gloria Pesce (Conosco Cisterna), Stefano Caianiello (Sempre Cisterna), Aura Contarino (Partito Democratico), Elio Sarracino (5 Stelle), Francesco Maggiacomo (Azione), Maria Renè Carturan (Noi Moderati), Massimiliano Leoni (Prima Cisterna), Simonetta Antenucci (Fratelli d’Italia), Gino Cece (Forza Italia), Marco Squicquaro (Cisterna Città), Gian Luca Del Prete (Viviamo Cisterna), Pierluigi Di Cori (Di Cori Pierluigi).

Conferenza dei Capigruppo Consiliari:

Piero Paliani (Conosco Cisterna), Mascia Cicchitti (Sempre Cisterna), Aura Contarino (Partito Democratico), Elio Sarracino (5 Stelle), Francesco Maggiacomo (Azione), Maria Renè Carturan (Noi Moderati), Massimiliano Leoni (Prima Cisterna), Vittorio Sambucci (Fratelli d’Italia), Gino Cece (Forza Italia), Marco Squicquaro (Cisterna Città), Gian Luca Del Prete (Viviamo Cisterna), Pierluigi Di Cori (Di Cori Pierluigi).