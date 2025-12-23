Cisterna – Sicurezza stradale: arriva il sistema di rilevamento delle infrazioni tra Via Provinciale e Via Enrico Toti

Sarà attivato nei prossimi giorni, avendo superato il collaudo, il sistema automatico di rilevazione delle infrazioni semaforiche all’incrocio tra Via Provinciale per Latina e Via Enrico Toti.

La scelta dell’incrocio è motivata dalla presenza di un plesso scolastico, ovvero una scuola dell’infanzia e una primaria, che rende quell’attraversamento un punto nevralgico e particolarmente sensibile per la viabilità cittadina.

L’intervento fa seguito alla Deliberazione di Giunta comunale dello scorso settembre, con cui erano state adottate le misure per la tutela dell’utenza debole e dei pedoni, all’intero delle strategie del Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030 che pone come massima priorità la protezione dei bambini e la messa in sicurezza dei percorsi casa-scuola.

La presenza del dispositivo tra Via Provinciale e Via Enrico Toti, tecnologicamente avanzato ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, mira a ridurre drasticamente il tasso di incidentalità in uno degli snodi viari più trafficati e sensibili del territorio comunale.

Prima dell’installazione dell’impianto, sono stati effettuati controlli a campione da parte della Polizia Locale. Tali verifiche hanno evidenziato un consistente numero di violazioni relative al passaggio con la luce rossa, con un conseguente alto rischio di sinistri. In futuro ne sarà previsto anche uno all’ingresso nord di Cisterna, altezza Le Castella.

Il nuovo dispositivo opererà secondo il monitoraggio automatico attraverso sequenze video e scatti fotografici e funzionerà senza la necessità della presenza fissa degli operatori di Polizia Stradale.

L’obiettivo dell’Amministrazione è di utilizzare la tecnologia come strumento dissuasivo per incentivare comportamenti conformi alle regole, garantendo che il controllo avvenga in una cornice di rigorosa legalità e per esclusivo perseguimento dell’interesse pubblico.

«L’obiettivo non è sanzionare ma prevenire – dichiarano il Sindaco Valentino Mantini e il delegato alle Polizia Locale Elio Sarracino – e l’incrocio tra Via Provinciale e Via Toti, che rappresenta l’ingresso sud della città, è stato spesso teatro di manovre pericolose. L’attivazione di questo presidio tecnologico funge da deterrente contro comportamenti irresponsabili che mettono a rischio l’incolumità di automobilisti, ciclisti e pedoni».

Si rammenta che il passaggio con il semaforo rosso comporta sanzioni pecuniarie e la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

