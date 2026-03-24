Cisterna – Sicurezza, al via il Regolamento per l’armamento della Polizia Locale. Sindaco Mantini: convocati i Capigruppo

Il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini ha convocato per lunedì prossimo i Capigruppo del Consiglio Comunale per discutere la bozza di Regolamento sull’armamento del Corpo di Polizia Locale guidato dal comandante Raoul De Michelis.

«Avevamo annunciato durante le celebrazioni di San Sebastiano quanto questa Amministrazione con coscienza e responsabilità si era avviata ad affrontare il tema di un nuovo Regolamento di Polizia Locale in grado di includere l’armamento, una responsabilità politica e amministrativa che ha richiesto in questi mesi equilibrio, ascolto – ha detto il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini –. La mia maggioranza, e per questo ringrazio i capigruppo e il delegato Elio Sarracino – ha nel concreto analizzato le norme nazionali e quelle regionali. Una cosa è stata ben chiara in questo periodo di profonda riflessione: la scelta è lasciata in capo ai Sindaci che valutano a seconda del contesto in cui si trovano cosa è giusto fare per la propria comunità. Abbiamo avviato la costruzione di una bozza di Regolamento sull’armamento della Polizia Locale, un documento che non nasce come atto imposto, ma come base di confronto politico e istituzionale.

Proprio questa bozza sarà portata all’attenzione dei Capigruppo del Consiglio Comunale affinché tutte le forze politiche possano esaminarla, discuterla e contribuire, ciascuno per il proprio ruolo e per la propria parte, a una valutazione seria e responsabile. Non si tratta di una decisione semplice, né di un passaggio formale. È una scelta che chiama in causa valori importanti quali la sicurezza urbana, la tutela degli operatori, il rapporto di fiducia tra Polizia Locale e cittadini, il rispetto delle normative e delle prerogative istituzionali, la sacralità della vita.

La Polizia Locale è una presenza costante sul nostro territorio – ha concluso il Sindaco –, un punto di riferimento per i cittadini, molto spesso primo interlocutore nei momenti di difficoltà e garanzia di rispetto delle regole per la convivenza civile. Ringrazio sin da ora il comandante Raoul De Michelis per il prezioso apporto dato».