Cisterna – Settimana della donna: la dea Feronia in giallo

Una settimana dedicata alle donne, al contrasto alla violenza di genere, di sostegno e promozione della loro capacità di controllo sulle proprie scelte, di rinascita e accoglienza.

Quest’oggi, Giornata internazionale della donna, la dea Feronia che svetta sulla sommità della monumentale Fontana Biondi di Piazza XIX Marzo splenderà di giallo, il colore della mimosa scelto nel 1946 dall’Unione Donne Italiane (UDI) come fiore simbolo di rinascita, resilienza e solidarietà femminile.

Venerdì 13 marzo, alle ore 11, nella Biblioteca comunale “Adriana Marsella” di Palazzo Caetani si terrà lo scoprimento della targa e dell’iscrizione sull’ingresso della Sala Polifunzionale in omaggio a Rita Levi Montalcini, una delle più grandi scienziate italiane del XX secolo, premio Nobel per la Medicina nel 1986 ed ex senatrice, simbolo di eccellenza femminile e impegno civile, alla quale è stata intitolata la sala.

A seguire, ci sarà la presentazione inaugurale di “Sibilla”, la Casa Rifugio comunale per donne vittime di violenza, un luogo di protezione e rinascita finanziato dalla Regione Lazio e gestito dall’Associazione Centro Donna Lilith Aps. La struttura comunale rappresenta un impegno concreto per offrire alle donne colpite da violenza la possibilità di una nuova vita, in un ambiente sicuro e accogliente.

Il Sindaco Valentino Mantini porterà i saluti istituzionali mentre alla Consigliera regionale Marta Bonafoni è affidata l’introduzione e all’Assessora regionale alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della famiglia, Simona Renata Baldassarre, le conclusioni.

Interverranno inoltre Luca Fegatelli, Direttore della Direzione regionale Cultura, Politiche giovanili e della famiglia, Pari opportunità, Servizio civile; Stefania Krilic, Assessora al Welfare e Politiche sociali; Maria Innamorato, Assessora alla Cultura, Pari Opportunità e Differenza di genere, Diritti LGBT e Contrasto alle discriminazioni; e Chiara Sanseverino dell’Associazione Centro Donna Lilith Aps.

Correlati