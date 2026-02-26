Cisterna, scuola e Comune insieme: l’Ufficio tributi apre le porte agli studenti

Prenderà il via il 5 marzo a Cisterna un’importante esperienza di formazione e cittadinanza attiva. Si tratta di un progetto di alternanza scuola-lavoro che coinvolge l’Ufficio Tributi del Comune e l’Istituto di istruzione superiore “Campus dei Licei Massimiliano Ramadù” – Polo Tecnico

L’iniziativa rappresenta non solo un’opportunità concreta di crescita e apprendimento per gli studenti, ma anche una chiara scelta politica e amministrativa. Il Comune, infatti, conferma la volontà di essere un’istituzione aperta alla società civile, al mondo della scuola e al dialogo con i cosiddetti corpi intermedi.

Infatti il progetto assume un significato ancora più ampio se letto nella visione complessiva dell’Amministrazione comunale. L’apertura agli istituti scolastici si inserisce infatti in un percorso già avviato da tempo, volto a rafforzare il dialogo con la società civile e con le realtà organizzate del territorio. Emblematica, in questo senso, è la convenzione sottoscritta due anni fa con le associazioni per la difesa dei consumatori, che ha portato all’attivazione di uno sportello tributi dedicato alle categorie più fragili.

Per gli studenti partecipanti, l’ingresso negli uffici comunali significa avvicinarsi in modo diretto e consapevole al mondo del lavoro, superando la dimensione puramente teorica dell’apprendimento. L’esperienza consente loro di comprendere dall’interno le prassi, le procedure e il funzionamento della Pubblica Amministrazione, acquisendo competenze tecniche e trasversali fondamentali, ma anche una maggiore consapevolezza del ruolo che le istituzioni svolgono nella vita quotidiana dei cittadini. L’Ufficio Tributi, in particolare, si rivela un osservatorio privilegiato: qui gli studenti possono cogliere la complessità del rapporto tra amministrazione e contribuenti, l’importanza della correttezza amministrativa, della trasparenza e dell’ascolto. Un bagaglio di conoscenze che rappresenta un valore aggiunto per la loro formazione futura, sia che decidano di proseguire gli studi sia che si affaccino direttamente al mercato del lavoro.

Un’esperienza che testimonia la volontà del Comune di Cisterna di essere non solo un ente erogatore di servizi, ma un vero e proprio spazio aperto ed inclusivo, capace di confrontarsi, ascoltare e costruire insieme risposte più eque ed efficaci. L’alternanza scuola-lavoro diventa così uno strumento strategico: forma i cittadini di domani e, allo stesso tempo, rafforza il legame di fiducia tra istituzioni e comunità.

«In un momento storico in cui la distanza tra giovani e Pubblica Amministrazione è spesso percepita come un problema – sottolineano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore al Bilancio e Tributi Maria Innamorato – iniziative come questa dimostrano che investire nella conoscenza, nel dialogo e nella partecipazione è la strada giusta per costruire un’amministrazione moderna, dialogante e realmente al servizio del territorio».