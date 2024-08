Cisterna – Satnam Singh, in corso i contatti per I’arrivo dei familiari: saranno ospitati nell’ala riqualificata dell’ex foresteria comunale

«Anche nei giorni delle festività di Ferragosto e del nostro Santo patrono, l’Amministrazione comunale è stata in costante contatto con gli organi competenti per l’arrivo in Italia dei familiari di Satnam Singh, il 31enne bracciante indiano morto a seguito di un incidente avvenuto in un’azienda agricola di Latina».

Il sindaco di Cisterna, Valentino Mantini, ha comunicato che sono in fase di completamento i lavori di riqualificazione dell’ala dell’ex foresteria universitaria, sita nell’area mercato di via delle Province, che accoglierà i familiari dell’uomo.

Come noto, Satnam Singh viveva con la sua compagna nella zona di Castelverde, alla periferia di Cisterna, e sin da subito il Comune si è attivato per dare sostegno e sostentamento ai suoi familiari.

Per loro si sono messi a disposizione la comunità, con donazioni liberali sul conto corrente attivato dall’Amministrazione comunale, le sigle sindacali che si sono occupate dei biglietti aerei e degli arredi, contribuendo a rendere più accogliente l’alloggio fornito dal Comune.

«Nell’ambito delle risorse di bilancio assegnate al Servizio Manutenzioni – sostiene Mantini –, abbiamo avviato l’intervento di riqualificazione e rimessa in funzione della struttura iniziando dall’alloggio che accoglierà i familiari di Satnam Singh. Una palazzina che verrà interamente finalizzata a scopi sociali, settore sul quale questa Amministrazione ha impegnato risorse di bilancio maggiori rispetto al passato, passando da 1 milione e 200mila euro del 2019 ai 2 milioni e 500mila attuali».

Oltre all’alloggio di foresteria, infatti, è in fase di realizzazione il Centro di Aggregazione Giovanile, mentre il piano superiore è oggetto di una progettazione da realizzare con nuovi fondi regionali.

«Per i familiari di Satnam Singh si tratta di una sistemazione temporanea ma assolutamente dignitosa, come l’hanno giudicata le organizzazioni sindacali e tutti coloro che sono esenti da strumentalizzazioni di parte, le quali non fanno certamente bene alla nostra comunità.

L’alloggio è composto da un salotto, una cucina, due camere da letto, due servizi igienici, dotato sia di impianto di condizionamento che di suppellettili necessari alla sua funzionalità e abitabilità, vicina alla stazione ferroviaria e al centro città con tutti i suoi servizi».

COMUNICATO STAMPA