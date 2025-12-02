Cisterna – Sala Polivalente della ex Buca, Sindaco Mantini: «FdI dovrebbe tacere su opere pubbliche, in 20 anni nessuna realizzazione»

«Nessuna opera pubblica realizzata in 20 anni: ecco perché FdI dovrebbe tacere e astenersi da commenti inutili ed insensati, invece di intervenire in Consiglio comunale sulla Sala Polivalente della cosiddetta ex Buca comunale.

Il capogruppo di FdI non sa nemmeno di cosa si sta parlando: dovrebbe sapere che la delibera di Consiglio comunale sulle cosiddette Buche di Cisterna risale al 2020, quando erano al governo della nostra città, e proprio lì veniva citata la Sala Polivalente.

Credevamo dunque che chi aveva deliberato avesse chiaro cosa è una Sala Polivalente, spazio che si presta a qualsiasi tipo di evento, quindi priva di allestimento.

Motivo per cui, il completamento di quello che noi pensiamo potrà essere un cinema-teatro toccherà all’operatore che gestirà la Sala Polivalente.

Non c’è stato nessun cambio di rotta: questa Amministrazione è stata chiara sin dall’inizio con l’avviso pubblico di maggio scorso, finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la Sala Polivalente, per le possibili destinazioni funzionali, e poi con la successiva manifestazione d’interesse di agosto scorso.

L’operatore che avrà in gestione la Sala Polivalente, che resta pubblica, la completerà e deciderà gli allestimenti interni: i 5 operatori che hanno aderito alla manifestazione d’interesse hanno puntato sulla funzione di cinema-teatro, funzione non scontata di questi tempi.

La Sala Polivalente della ex buca comunale sarà terminata con le tempistiche previste dalla Convenzione sottoscritta, a garanzia della quale è stata presentata una polizza fidejussoria, cosa anche questa non scontata.

Speriamo di essere stati chiari a chi entra in Sala consiliare, polemizza su una questione, lascia l’assise prima della votazione e poi lancia attacchi sui giornali».

Lo dichiara in una nota il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini.