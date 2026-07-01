Cisterna – “Rottamazione quinquies”, via libera del Consiglio comunale all’unanimità

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità nella seduta di lunedì pomeriggio, l’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione prevista dalla Legge di Bilancio 2026, la cosiddetta “rottamazione quinquies” che consentirà ai contribuenti (siano essi cittadini o imprese) che hanno debiti tributari o patrimoniali con il Comune di regolarizzare la propria posizione versando soltanto la quota capitale dei debiti. Aderendo a tale sistema non saranno dovute le sanzioni, gli interessi maturati e qualsiasi tipo di aggio e oneri di riscossione. Il provvedimento, illustrato in aula dall’assessore al Bilancio e tributi Maria Innamorato consentirà di estinguere i debiti tributari di IMU, TARI, canoni, sanzioni amministrative al netto degli interessi e riguarda i debiti affidati all’Agenzia della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

I contribuenti che intendono aderire potranno presentare domanda esclusivamente online a partire dal 16 ottobre e fino al 15 dicembre 2026. Il pagamento sarà possibile in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 oppure fino a 54 rate bimestrali.

L’ADER rende disponibili, nell’area riservata del proprio sito (www.agenziaentrateriscossione.gov.it), i dati dei carichi definibili per ogni contribuente poi, entro il 28 febbraio 2027 comunicherà al contribuente l’importo totale dovuto, il numero delle rate e le scadenze secondo il piano scelto. Il termine per il pagamento in unica soluzione oppure per la prima rata del piano rateale è stato fissato al 31 marzo 2027. Il mancato pagamento di due rate – anche non consecutive – determinerà la decadenza dalla rottamazione.

Le domande vanno presentate esclusivamente online attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (www.agenziaentrateriscossione.gov.it), accedendo con SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

«Questo atto – sottolineano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore al Bilancio e tributi Maria Innamorato – consente di definire alcune pendenze tributarie da parte di cittadini e imprese, versando la sola quota capitale dei debiti in modo tale da sanare le posizioni ed evitando sanzioni, interessi maturati e qualsiasi tipo di aggio e oneri di riscossione. L’adesione alla rottamazione rende più efficace la riscossione dei crediti e sblocca risorse immobilizzate oltre a ridurre il contenzioso: si offre l’opportunità di mettersi in regola attraverso un piano di rateizzazione estremamente lungo e sostenibile. Un provvedimento – concludono – che è il risultato di un attento lavoro istruito già da tempo dall’Ufficio tributi dell’ente che ringraziamo per l’impegno».