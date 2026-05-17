Cisterna – Rimodulazione orari uffici comunali per rilascio CIE: Carta di identità cartacea non più valida dal 3 agosto

Si comunica che la rimodulazione degli orari di apertura di alcuni uffici del Comune di Cisterna di Latina si è resa necessaria per consentire le aperture straordinarie dei Servizi Demografici per il rilascio della CIE.

Come noto, dal prossimo 3 agosto la Carta di identità cartacea non sarà più valida né sul territorio nazionale né ai fini dell’espatrio, e deve essere sostituita con la Carta di identità elettronica (CIE), documento conforme agli standard di sicurezza europei e valido per l’identificazione personale e per l’espatrio nei Paesi dell’Unione Europea e negli Stati con cui vigono specifici accordi. Lo ha ribadito il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici con la Circolare n. 8/2026.

«Nell’era digitale anche il Comune di Cisterna è in fase di riorganizzazione – dichiara l’assessore al Personale Massimo Pompili – motivo per cui con uno sforzo enorme del Settore 1, dei dipendenti che hanno aderito al progetto e dello Sportello di Accoglienza che ringraziamo, si è proceduto alla rimodulazione di alcuni orari per garantire il rilascio e la sostituzione integrale di tutte le Carte d’identità cartacee che non saranno più valide né in Italia né all’estero.

Documenti e istanze possono essere comunque inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Ente anche attraverso una mail ordinaria, indipendentemente dalla fascia oraria di apertura dell’ufficio, oppure attraverso l’accesso al Punto di facilitazione digitale del nostro Comune.

Sappiamo che la scadenza imposta sta creando disagi ai cittadini perché ricade nel pieno periodo estivo e di ferie: per questo motivo sono a disposizione ogni settimana slot di prenotazioni sulla piattaforma ministeriale attraverso aperture straordinarie degli uffici demografici del nostro Comune».