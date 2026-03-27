Cisterna – Rifiuti ingombranti: il resoconto dell’isola ecologica

Procede con successo la raccolta dei rifiuti particolari quali ingombranti, apparecchiature elettriche (RAEE), frazioni di verde, sfalci e potature attraverso le isole ecologiche itineranti. La conferma arriva da numeri relativi alla giornata di sabato scorso 21 marzo quando l’isola mobile di Cisterna Ambiente ha fatto tappa nell’area Mercato di via della Province.

L’iniziativa ha consentito di raccogliere 3 cassoni da 8 metri cubi di ingombranti; un cassone da 8 metri cubi di apparecchiature elettriche; un cassone da 5 metri cubi di legno e un cassone da 5 metri cubi di sfalci e potature di verde.

I cittadini stanno quindi rispondendo in maniera più che positiva alle iniziative messe in campo che puntano ad una gestione sempre più organizzata e mirata della raccolta dei rifiuti di ogni genere sul territorio comunale, contrastando il fenomeno dell’abbandono indiscriminato che produce danni al decoro urbano e all’intera comunità.

I prossimi appuntamenti già fissati in calendario per il mese di aprile sono due: lunedì 13, sempre dalle ore 8 alle ore 12, in piazza dei Bonificatori a Borgo Flora e giovedì 23 a Doganella, nell’area parcheggio vicino al Fontanile.