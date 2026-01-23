Cisterna – Rifiuti ingombranti, apparecchiature elettroniche e frazione verde: il calendario delle isole ecologiche per il 2026

Riprende dalla prossima settimana il servizio di raccolta di rifiuti ingombranti, apparecchiature elettriche ed elettroniche, sfalci e potature organizzato dalla Cisterna Ambiente attraverso le isole ecologiche mobili.

E’ stato infatti predisposto il calendario per tutto il 2026 esteso e ampliato a numerose aree del territorio comunale a partire da lunedì 26 gennaio quando l’isola ecologica sosterà nel quartiere di San Valentino – in piazzale Nenni vicino al Todis – dalle ore 8 alle ore 12. L’iniziativa è finalizzata a facilitare il corretto smaltimento di questo tipo di rifiuti e contrastare l’abbandono indiscriminato e garantirà almeno un appuntamento mensile, in alcuni casi anche due.

«Questo servizio – sottolinea l’assessore all’ambiente Lino Del Prete – rappresenta un’opportunità per tutti i cittadini di Cisterna per contribuire attivamente alla tutela dell’ambiente, evitare l’abbandono di rifiuti in maniera indiscriminata nelle aree pubbliche e ridurre di conseguenza il rischio di smaltimenti illeciti: insomma con l’apporto di ciascuno può essere attuata una gestione più sostenibile e consapevole dei rifiuti urbani».

«Da parte dell’amministrazione – aggiunge il sindaco Valentino Mantini – rivolgo un invito alla cittadinanza ad utilizzare le isole ecologiche itineranti contribuendo così alla pulizia e al decoro della città. Stiamo facendo tutto il possibile per migliorare il servizio di raccolta rifiuti e raggiungere risultati sempre migliori ma per riuscire a realizzare appieno il progetto abbiamo bisogno della collaborazione di tutti»