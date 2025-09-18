Cisterna rende omaggio ai Marinai d’Italia nel 30esimo anniversario della fondazione

Grande raduno di mariani da Lazio, Campania e Umbria per l’evento.

Sarà celebrato domenica 21 settembre il 30esimo anniversario della costituzione del gruppo di Cisterna dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia intitolato a Mariano Maggio. Una ricorrenza importante che vedrà confluire in città la rappresentanza di ben 18 gruppi del Lazio, oltre ai gruppi gemellati di Todi e Santa Maria Castellabate e alle associazioni d’Arma e Combattentistiche, quelle di volontariato e varie autorità civili, militari e religiose della città e non solo.

L’evento, che ha il patrocinio del Comune di Cisterna, si snoderà in diversi punti del centro prendendo il via alle 8.30 nel cimitero con la deposizione di un omaggio floreale sulla tomba del marinaio Mariano Maggio da parte del gruppo Anmi di Cisterna. Poi, una volta giunte tutte le delegazioni, nel tratto centrale di Corso della Repubblica si procederà con i saluti di benvenuto e si raggiungerà il Monumento ai Caduti in Guerra in piazza Amedeo di Savoia per la cerimonia dell’alzabandiera. Al seguito della Banda musicale Città di Cisterna, il corteo sfilerà lungo Corso della Repubblica e via Monti Lepini fino a giungere al Monumento ai caduti del mare dove verrà posta una corona d’alloro e letta “La preghiera del Marinaio”. Successivamente la manifestazione tornerà nel centro della città, lungo Corso della Repubblica dove si terranno le allocuzioni del sindaco Valentino Mantini e delle altre autorità prima della conclusione della cerimonia con l’onore ai Gonfaloni.

In occasione dell’evento la circolazione stradale subirà alcune modifiche temporanee.