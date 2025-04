Cisterna rende omaggio a Sylvester Antolak, eroe della Liberazione e insignito della “Medal of Honor”

Si è svolta questa mattina a Cisterna di Latina una toccante cerimonia in memoria del sergente dell’esercito statunitense Sylvester Antolak, caduto il 24 maggio 1944 durante la battaglia per la liberazione della città. Alla presenza dei familiari del soldato e delle autorità civili, militari e religiose, è stata scoperta una stele commemorativa dedicata al suo eroico sacrificio.

Il giovane sergente, appena venticinquenne, guidò il proprio plotone all’assalto di una postazione tedesca fortemente difesa. Nonostante fosse stato ferito tre volte, continuò ad avanzare e incitare i propri uomini fino all’ultimo respiro. Il suo coraggio fu decisivo per sfondare le linee nemiche e aprire la via alla liberazione di Cisterna. Per questo straordinario atto di valore, gli Stati Uniti gli conferirono la Medal of Honor, la massima onorificenza militare americana.

La sua storia è stata anche raccontata nel primo episodio della serie Netflix “Medal of Honor”, che ne ha contribuito a diffondere la memoria a livello internazionale.

L’iniziativa commemorativa è stata promossa dall’Amministrazione comunale di Cisterna di Latina, in collaborazione con l’Associazione Terza Divisione US Army Italia. La stele in travertino, sulla quale è stato installato il memoriale, è stata donata dalla ditta G. Poggi srl di Guidonia Montecelio.

La cerimonia si è aperta alle ore 10 nell’Aula Consiliare con gli interventi del Sindaco Valentino Mantini, dell’Assessora alla Cultura Maria Innamorato, dell’Assessora ai Gemellaggi e Pari Opportunità del Comune di Nettuno Carla Giardiello, del Presidente della Third Infantry Division Association Toby Knight, del Presidente dell’Associazione Terza Divisione US Army Luigi Settimi, dal direttore del cimitero americano di Nettuno Mark Ireland, e da una rappresentanza dei familiari del sergente americano composta da Robert Sylvester Antolak, Henry, Laura, Donna Antolak, Lynn Havliceck, Mindy Harrington, Michelle Linn, Henry e Serena Bodden. Ha moderato Goffredo Danna dell’Associazione Terza Divisione US Army Italia.

Alle ore 11.30, in Largo Alfonso Volpi, si è tenuta la solenne cerimonia di scoprimento della stele memoriale, alla presenza delle Forze dell’Ordine, delle associazioni combattentistiche, d’Arma, di volontariato, di una rappresentanza studentesca. Il sindaco Mantini e Robert Antolak hanno scoperto la stele e tenuto un discorso in ricordo del sergente “Medal of Honor”, Don Patrizio ha impartito la benedizione mentre gli alunni della 4° A della scuola Cena hanno intonato il brano “Il mio nome è mai più” di Ligabue, Jovanotti, Pelù.

Al termine una piccola delegazione ha assistito al lancio di palloncini con i colori della Terza Divisione US Army nel luogo in cui il sergente Antolak è caduto.

Con questo gesto, Cisterna ha voluto ricordare il sacrificio di un giovane soldato che ha combattuto e dato la vita per la libertà di un popolo che non era il suo, ma che oggi lo considera un proprio eroe.