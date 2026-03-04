Cisterna – Raccolta differenziata, al via il porta a porta nel quartiere Musicisti e nella zona del Comune

Si amplia a nuove aree del territorio comunale la raccolta dei rifiuti porta a porta. Da lunedì 2 marzo infatti il servizio è operativo nel cosiddetto quartiere Musicisti e nelle aree adiacenti il Comune all’insegna del motto “Abbiamo cambiato passo”.

In particolare le strade interessate sono: Corso della Repubblica nel tratto compreso tra l’incrocio di Via Roma e l’incrocio con Via Manzoni; Via Vivaldi; Via Paganini; Via Verdi; Via Bellini; Via Puccini; Via Mascagni; Via Rossini; Piazza 5 Giornate. Il porta a porta è inoltre operativo in Via Quasimodo; Via Foscolo; Via D’Annunzio; Via Carducci; Via Manzoni; Via Zanella; Via Parini e Via Coppetelli.

Il materiale informativo sul nuovo servizio e tutte le attrezzature necessarie alla nuova raccolta differenziata dei rifiuti – mastelli per le utenze domestiche singole o mastelli di maggiori dimensioni sempre su ruote per le utenze condominiali – sono state distribuite dalla Cisterna Ambiente dalla prima decade di febbraio a tutte le utenze di entrambe le zone.

L’attivazione del porta a porta in questa area consentirà la rimozione dei cassonetti ubicati in Via Bellini e in Via Carducci (sotto alla sede del Comune), con un evidente miglioramento del decoro urbano e un incremento della percentuale della raccolta differenziata.

Chi non avesse ancora ritirato il kit può farlo presso il Centro Servizi Cisterna Ambiente in Via Traversa 1° Maggio dal lunedì al sabato, dalle ore 07 alle ore 13.

«Il lavoro dell’amministrazione comunale va avanti – sottolineano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore all’Ambiente Lino De Prete – con l’obiettivo di continuare nel trend che negli ultimi tre anni ci ha consentito di passare dal 37,91% di differenziata del 2024 al 61,74% di gennaio 2025, un risultato mai registrato prima. Questo incremento di oltre 23 punti percentuali – concludono – conferma l’efficacia del modello adottato dalla Cisterna Ambiente in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e in particolare il potenziamento mirato della raccolta porta a porta».