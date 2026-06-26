Cisterna – Quiete pubblica e sicurezza urbana: Sindaco Mantini firma ordinanza per tutelare riposo dei residenti

Tutelare il riposo, la tranquillità dei residenti e garantire la sicurezza urbana nelle aree del centro più colpite dal fenomeno del disturbo notturno e degli schiamazzi. Con questo obiettivo il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini ha firmato un’ordinanza che introduce precise limitazioni e divieti nelle ore notturne.

Il provvedimento, valido fino al 13 settembre 2026, sarà attivo nella fascia oraria compresa tra le 23.00 e le 6.00 del giorno successivo. Nello specifico l’ordinanza vieta l’utilizzo di impianti audio ad alto volume installati su veicoli, anche con motore spento, con volume tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica o al riposo delle persone; gli schiamazzi e le emissioni sonore eccedenti la normale tollerabilità; l’abbandono di bottiglie e contenitori in vetro; l’occupazione della carreggiata o dei marciapiedi che arrechino intralcio alla circolazione pedonale o veicolare.

«Questa ordinanza nasce dall’esigenza fondamentale di rispettare le comuni regole di convivenza civile – ha dichiarato il Sindaco Valentino Mantini – Nessuno può pensare di fare tutto ciò che vuole a discapito della libertà altrui. Esiste un sacrosanto diritto al riposo: per chi la mattina deve alzarsi presto per andare al lavoro, ma anche per i bambini, gli anziani, i fragili e per tutti i cittadini che non possono vedere compromessa la propria serenità da schiamazzi e disordini notturni. Ho già incontrato le Forze dell’Ordine e le ho investite direttamente di questa problematica, chiedendo controlli mirati e un presidio costante del territorio per garantire il rispetto delle regole. Tuttavia, la repressione non può e non deve essere l’unica strada da perseguire. Occorre una maggiore attenzione da parte di ciascuno di noi. I nostri ragazzi hanno tutto il diritto di divertirsi, ma devono farlo sempre nel rispetto degli altri e del bene pubblico – ha concluso il Sindaco – Per questo faccio appello alla responsabilità comune e chiedo una forte sinergia alle agenzie educative a partire dalle famiglie, affinché si collabori insieme per il decoro e la vivibilità della nostra città».

Le restrizioni riguardano le aree del centro urbano in cui sono stati riscontrati i maggiori fenomeni di criticità: Viale Giovane Europa; Via Anita Garibaldi; Via Nigra; Largo Santorre di Santarosa; Piazza Caduti in Guerra; Via Tito Speri; Via Luciano Manara; Viale America, angolo Via Monti Lepini; Via Ugo Bassi, parco Fort Smith; Largo Silvio Pellico; Via Cairoli; Via Martiri delle Fosse Ardeatine; Via 25 Aprile; Via Mascherpa; Piazza Salvo d’Acquisto; Via Eccidio di Marzabotto; Via delle Provincie, area mercato e aree di sosta.