Cisterna – Progetto “Ossigeno”: piantumati oltre 100 alberi tra piazza Caduti di Nassiriya e in via Einaudi

Cento nuove piante da qualche giorno hanno arricchito due aree pubbliche del territorio comunale contribuendo non soltanto al miglioramento dell’arredo urbano ma anche della qualità dell’aria. E’ stato infatti portato a termine “Progetto Ossigeno” attraverso il quale la Regione Lazio, accogliendo la manifestazione di interesse dell’Amministrazione Comunale di Cisterna, ha provveduto a piantumare alberi ed essenze arboree in due delle aree verdi esistenti, di seguito indicate: piazza Caduti di Nassiriya in località Cerciabella, e via Einaudi, la strada che conduce al polo tecnico “Ramadù”.

Dopo un preventivo sopralluogo in entrambi i terreni da parte dei tecnici della Regione, lo scorso fine settimana si è proceduto alla messa a dimora degli alberi.

Nel dettaglio, a piazza Caduti di Nassirya in località Cerciabella, in un’area individuata come verde pubblico ubicata nei pressi dell’erigendo asilo nido sono stati collocati 70 tra alberi e arbusti mentre in via Einaudi ci sono 39 nuovi alberi., subito a ridosso del nuovo parco pubblico in fase di realizzazione. Le zone in questione, delle quali fruiscono molti residenti, saranno dunque valorizzate con benefici che comprendono la mitigazione degli effetti dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e il contenimento dei livelli di anidride carbonica. Senza dimenticare il miglioramento dell’aspetto naturalistico di entrambe le zone, la prima abitualmente frequentata da molti residenti, la seconda da studenti e personale dell’istituto scolastico.

«Questo progetto della Regione Lazio al quale abbiamo partecipato – sottolinea il sindaco Valentino Mantini – è un passaggio fondamentale per la riqualificazione del tessuto urbano che stiamo attuando passo dopo passo per restituire ai cittadini e alla comunità un ambiente più vivibile, con un minor livello di inquinamento. L’incremento delle aree adibite a verde pubblico, adeguatamente attrezzate e riqualificate, fortemente voluto da questa Amministrazione, intende tra l’altro favorire una cultura sostenibile, di uso razionale delle risorse oltre che di tutela della biodiversità locale».

Soddisfazione viene espressa anche dagli assessori all’Ambiente Lino Del Prete e alla Transizione energetica Marco Capuzzo, che hanno seguito da vicino il “Progetto Ossigeno”.