Cisterna premiata come “Comune riciclone” per la raccolta di carta e cartone

Il Comune di Cisterna si è aggiudicato l’attestato di “Comune Riciclone”, riconoscimento che ogni anno viene assegnato nell’ambito del concorso nazionale di Legambiente ai migliori sistemi di gestione dei rifiuti urbani.

Lo studio viene predisposto esaminando i dati inviati da Comuni, Consorzi, Comunità montane e gestori del servizio di raccolta e Cisterna ha ottenuto il premio per la migliore raccolta differenziata di carta e cartone assegnato dal Comieco, il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica che opera nell’ambito del sistema CONAI allo scopo di raggiungere gli obiettivi di riciclo fissati dalla normativa europea. Comieco sostiene i Comuni per i maggiori oneri per i servizi di raccolta differenziata sul territorio, in via sussidiaria rispetto al mercato; attraverso convenzioni volontarie stipulate con le Amministrazioni locali viene infatti gestita e garantita la raccolta e l’avvio a riciclo della carta e del cartone correttamente differenziati dai cittadini.

Come viene evidenziato nel rapporto finale “nel Comune di Cisterna di Latina il servizio di raccolta differenziata porta a porta continua a crescere, raggiungendo ottimi risultati. L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Cisterna Ambiente, si è impegnata a potenziare in modo mirato il servizio di raccolta porta a porta, ampliando le zone servite e garantendo un’attenta ed efficace opera di sensibilizzazione al corretto conferimento di carta e cartone. La cittadinanza ha risposto positivamente e ha contribuito in maniera decisiva al raggiungimento di risultati importanti: infatti, tra il 2023 e il 2024, l’incremento della quantità di raccolta di carta e cartone è stato del 47% con un pro-capite che passa da 21,3 kg/ abitante a 31,5 kg/abitante e con ulteriori prospettive di crescita”.

A ritirare l’attestato di “Comune Riciclone” presso l’Hotel Quirinale a Roma in occasione dell’annuale Eco-Forum sono stati gli assessori all’Ambiente Lino Del Prete e alle Politiche ecologiche e Transizione energetica Marco Capuzzo.

«Questo è un riconoscimento di carattere nazionale del quale siamo particolarmente fieri – commentano il sindaco Valentino Mantini e i due assessori – perché dimostra che il lavoro che stiamo facendo per migliorare il sistema della raccolta dei rifiuti sul nostro territorio sta producendo risultati concreti. Preme sottolineare come nel Lazio Cisterna è stato uno dei due Comuni di tutto il Lazio a ricevere questo premio del Comieco. Il nostro impegno dunque prosegue per raggiungere ulteriori traguardi in tutte le altre categorie della differenziata nella consapevolezza che c’è ancora molto da fare».