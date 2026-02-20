Cisterna, Polizia locale: interventi su tre incidenti, un investimento e controlli su strada

Giornata particolarmente impegnativa quella di giovedì 19 febbraio per gli uomini del Corpo di Polizia Locale di Cisterna, agli ordini del Comandante Raoul De Michelis, chiamati a fronteggiare, oltre alle ordinarie attività, diversi interventi di soccorso per incidenti stradali.

Nella mattinata sono stati effettuati due interventi in ausilio per sinistri stradali conclusi senza conseguenze per le persone coinvolte. Nel primo episodio, avvenuto in Via Carducci, un’autovettura in sosta è stata urtata da un autocarro in uscita da un cantiere: nessun ferito, ma danni evidenti al veicolo, con lo sfondamento del finestrino anteriore destro e danni allo sportello e allo specchietto. Poco distante, un’Alfa Romeo proveniente da Via Quasimodo, immettendosi su Via Manzoni, ha urtato un autocarro fermo allo stop e in procinto di svoltare. Anche qui nessun danno alle persone, ma la circolazione ha subito rallentamenti. L’autocarro, a causa dei danni patiti, ha avuto temporanee difficoltà nello spostamento, con la parte danneggiata rimasta incastrata nello pneumatico. A bordo dell’Alfa Romeo vi erano due persone, madre e figlia, che non hanno riportato ferite.

Nel pomeriggio una pattuglia è intervenuta per un ulteriore sinistro senza feriti all’incrocio tra Via Monti Lepini e Via Fermi, che ha coinvolto una Volkswagen e una Opel Insignia. Durante i rilievi, uno dei conducenti, 54 anni, è risultato positivo al test etilometrico, ed è stato deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, con aggravante legata al coinvolgimento nel sinistro mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Non sono mancati, inoltre, gli interventi di soccorso in centro: la stessa pattuglia è stata inviata in Corso della Repubblica all’incrocio con via Manzoni per l’investimento di una donna da parte di un Suv la cui conducente si è fermata allertando i soccorsi. La vittima è stata trasportata in codice giallo presso il Santa Maria Goretti.

Sempre nel pomeriggio una seconda pattuglia, impegnata nella vigilanza del centro urbano, ha effettuato un controllo su un veicolo Ford Focus. Dagli accertamenti è emerso che l’autovettura risultava già sospesa dalla circolazione per mancanza di revisione periodica ed era sprovvista di copertura assicurativa mentre il conducente guidava con patente scaduta da circa due anni. Sono state elevate sanzioni per circa 2.950 euro, con l’applicazione dei conseguenti provvedimenti, tra cui il fermo del veicolo.

Dall’inizio dell’anno risultano già controllati circa 300 veicoli in circolazione sul territorio comunale.