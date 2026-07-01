Cisterna – “Percorsi di Autonomia”: l’incontro del sindaco e degli assessori con i partecipanti al progetto per l’inclusione

Il Sindaco Valentino Mantini e gli assessori ai Servizi sociali Stefania Krilic e ai lavori pubblici Andrea Santilli hanno incontrato questa mattina gli utenti inseriti in “Percorsi di Autonomia”, il progetto per l’inclusione finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che hanno recentemente concluso il periodo di tirocinio nell’ambito del percorso di autonomia e de-istituzionalizzazione per persone con disabilità. Percorso che ha trovato spazio all’interno di un appartamento di via Pitagora confiscato alla criminalità e assegnato all’amministrazione comunale.

Nel corso dell’incontro, il Sindaco ha voluto esprimere il proprio apprezzamento e quello dell’Amministrazione comunale per l’impegno, la serietà e la dedizione dimostrati dai partecipanti durante l’esperienza lavorativa, svolta all’interno delle attività del settore Lavori Pubblici. Un percorso che ha consentito loro di acquisire competenze, rafforzare la propria autonomia e contribuire concretamente ai servizi della comunità.

«Avete dimostrato responsabilità, costanza e grande volontà di mettervi in gioco – ha dichiarato Mantini – e il vostro impegno rappresenta il vero valore di questo progetto perché testimonia come, quando le persone vengono sostenute con strumenti adeguati, possono raggiungere risultati importanti sia dal punto di vista personale che lavorativo.”

Parole di soddisfazione anche da parte dell’Assessora ai Servizi Sociali, che ha sottolineato come il progetto abbia prodotto risultati significativi non solo per i beneficiari, ma anche per la comunità, confermando la validità di percorsi personalizzati di inclusione e accompagnamento verso l’autonomia.

Proprio alla luce della positiva esperienza maturata e degli ottimi risultati raggiunti, il percorso non si concluderà con la fine della progettualità finanziata dal PNRR. Sindaco e Assessora hanno infatti ritenuto fondamentale dare continuità all’iniziativa, per non disperdere quanto di buono costruito in questi mesi.

In quest’ottica, nell’ultimo Comitato dei Sindaci del Distretto è stata condivisa e approvata la decisione di proseguire il progetto attraverso l’impiego di fondi distrettuali. Una scelta che conferma la volontà delle Amministrazioni di investire nelle persone e di consolidare le esperienze finalizzate all’inclusione sociale e lavorativa che hanno dimostrato di essere efficaci.

L’obiettivo è continuare ad accompagnare i partecipanti nel loro cammino verso una piena autonomia, valorizzando le competenze acquisite e offrendo nuove opportunità di crescita personale e professionale, nella convinzione che l’inclusione rappresenti un investimento per il futuro dell’intera comunità.