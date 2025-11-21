Cisterna per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Da sabato convegno, flash mob, film, libro e spettacolo teatrale per coinvolgere la tutta la comunità a partire dalla scuola

La Giornata internazionale contro la violenza sulle donne celebrata con un ricco calendario di eventi dal Comune di Cisterna di Latina.

Il programma si apre sabato 22 novembre alle ore 10:30 nella Sala delle Statue del Palazzo Comunale con il convegno “Dal silenzio alla Rete” promosso dalla Consulta delle Donne di Cisterna. Interverranno il Sindaco Valentino Mantini; l’Assessora alle Pari Opportunità e Differenza di genere, Diritti LGBT+ e contrasto alle discriminazioni Maria Innamorato; il Commissario Capo di Polizia di Stato di Cisterna Valeria Morelli; l’Ispettore di Polizia di Stato Raffaele Del Prete; la Presidente della Consulta delle Donne Alessandra Pontecorvi; la Psicologa, criminologa clinica Mariangela Peduto.

La Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, martedì 25 novembre, prenderà il via alle ore 10 in Piazza XIX Marzo con un coinvolgente flash mob a cura di MGA Studios, realizzato in collaborazione con gli studenti della scuola media Alfonso Volpi: un gesto collettivo e simbolico per ricordare che la sensibilizzazione nasce anche dai più giovani.

Nel pomeriggio, in Aula Consiliare con inizio alle ore 17:00 la presentazione del libro di Cristian Goffredo Miglioranza, “Sei sicuro che la ami? Dedicato a tutte le donne vittime dell’amore”, seguita dalla proiezione del film ispirato al testo. Accanto all’autore e regista Miglioranza, saranno presenti il Sindaco Mantini, l’Assessora Innamorato, la Presidente dell’AIDE Nettuno Anna Silvia Angelini e l’avvocato penalista e criminologo Luigi Pescuma, per un dialogo aperto sulle dinamiche della violenza psicologica e sulle forme più subdole di abuso.

Concluderà il programma di eventi, mercoledì 26 alle ore 10:30 in Aula Consiliare, lo spettacolo teatrale “Finalmente sola” a cura Matteo Prosperi: un invito a riflettere come le relazioni influenzino il nostro benessere mentale, e come è possibile prendere coscienza della propria situazione, ritrovare la forza interiore e abbracciare un nuovo inizio.

«Nella Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne – affermano il sindaco Valentino Mantini, l’assessora alla Pari Opportunità e Differenza di genere Maria Innamorato – vogliamo ribadire con forza il nostro impegno nel combattere ogni forma di violenza e discriminazione. È fondamentale non abbassare mai la guardia e promuovere ad ogni livello una cultura di rispetto, uguaglianza e solidarietà. Il nostro Comune continuerà a sostenere iniziative di prevenzione, tutela e supporto per chi subisce violenza, lavorando insieme alla comunità e alla rete composta da istituzioni, forze dell’ordine, associazioni, sanità».