Cisterna – Ondate di calore: la guida utile predisposta dal Comune

Puntuali come ogni estate arrivano provvedimenti e indicazioni per fronteggiare le ondate di calore che rendono rischiose alcune attività in determinati orari.

Per aiutare tutti, ma soprattutto gli anziani e coloro che hanno particolari fragilità, ad affrontare al meglio questa stagione, il sindaco Valentino Mantini e il delegato alla Salute Francesco Maggiacomo, in collaborazione con i Servizi sociali e la Protezione Civile hanno predisposto una semplice guida contenente cinque consigli pratici per limitare il disagio, quali abitudini mantenere e modificare, come comportarsi in caso di emergenza. Si va dal mangiare e bere alla somministrazione di farmaci, dalle accortezze da usare dentro e fuori casa, a informazioni e numeri utili.

– Bere molta acqua, anche quando non si ha sete: la sete è infatti un segnale di allarme dell’organismo, bisogna assumere almeno due litri d’acqua al giorno, limitate gli alcolici, il caffè е le bevande gassate.

– Fare pasti leggeri e frequenti assumendo frutta e verdura ma anche gelati e sorbetti.

– Evitare i passaggi improvvisi dal caldo al freddo. Se si assumono farmaci per la pressione o il cuore o il diabete consultate il medico per “aggiustare” eventualmente la terapia.

– Evitate di uscire invece nelle ore più calde, in particolare tra le 11 e le 17 e indossare abiti di lino, cotone o fibre naturali.

– E ancora arieggiate la casa durante le ore fresche e chiudere i vetri e agganciare le persiane durante quelle calde.

La guida, che intende essere un utile contributo a tutti per trascorrere serenamente la bella stagione e, soprattutto, prevenire disagi e spiacevoli problemi di salute, è disponibile online sul sito web del Comune.

In caso di bisogno ci si può rivolgere al P.A.T. (Punto di Assistenza Territoriale) sito in via Monti Lepini, 2 – tel.06 96025761 oppure alla Guardia medica (tel: 0773.520888) durante le ore notturne o nei giorni festivi in particolare dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di tutti i giorni feriali; dalle ore 10.00 del sabato, o di ogni altro giorno prefestivo, alle ore 8.00 del lunedì o, comunque del giorno successivo al festivo.