Cisterna, nuova intersezione tra via Prampolini e via Conca: più sicurezza e collegamenti per Prato Cesarino

Un intervento atteso e strategico è stato inaugurato questa mattina a Cisterna di Latina: il nuovo incrocio tra via Prampolini e via Conca, fondamentale snodo di accesso alla Pontina e punto chiave per la viabilità del quadrante di Prato Cesarino. L’opera, realizzata dalla Provincia di Latina in collaborazione con il Comune, risolve una criticità che da anni metteva a rischio la sicurezza stradale e crea un collegamento più efficiente per residenti e pendolari.
Davanti a cittadini e rappresentanti istituzionali, il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini ha affermato:
«Oggi inauguriamo un intervento atteso e strategico per la sicurezza e la viabilità del nostro territorio: la nuova intersezione tra via Prampolini e via Conca, arterie che consentono l’ingresso alla strada Pontina, una delle più trafficate della nostra provincia. Quest’opera è fondamentale, ed è al servizio del quadrante di Prato Cesarino, rappresenta non solo un miglioramento della rete stradale, ma anche una risposta concreta alle esigenze delle cittadine e dei cittadini di uno dei borghi più attivi della nostra città. Continuiamo a lavorare con impegno per una Cisterna più sicura, connessa e vicina alle sue comunità».
Il Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli ha aggiunto che l’intervento è un segnale concreto di attenzione ai territori: «Questa nuova intersezione dimostra come la Provincia stia investendo con responsabilità per migliorare la sicurezza e la qualità della mobilità locale. Non è soltanto un incrocio più moderno e visibile: è un tassello di una rete viaria più sicura e sostenibile, pensata per accompagnare lo sviluppo dei nostri borghi e rispondere alle necessità quotidiane di chi vive e lavora in quest’area. È così, passo dopo passo, che costruiamo una provincia più vicina alle comunità».
All’inaugurazione erano presenti il Consigliere comunale e provinciale Renio Monti, i Consiglieri comunali Gino Cece ed Elio Sarracino (già consigliere provinciale). L’intervento ha previsto lo spostamento e l’ampliamento dell’incrocio, la realizzazione di nuovi rilevati, cordoli e guard-rail, il rifacimento della segnaletica e l’installazione di un lampione fotovoltaico. Un canale per lo smaltimento delle acque piovane assicurerà inoltre un miglior drenaggio, risolvendo una criticità idraulica che da tempo interessava l’area.
