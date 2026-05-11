Cisterna – Nell’Auditorium della scuola Volpi l’incontro con l’autore, giornalista e conduttore di “Report” Sigfrido Ranucci

Lunedì 11 maggio 2026, con inizio alle ore 16:00 nell’Auditorium “Damiano Malvi” della Scuola secondaria di primo grado “Alfonso Volpi” di Cisterna di Latina, i docenti e i genitori degli alunni dell’Istituto comprensivo “Dante Monda-Alfonso Volpi”, con il patrocinio del Comune di Cisterna di Latina, incontreranno il giornalista, autore e conduttore di “Report”, programma televisivo di RAI 3, Sigfrido Ranucci il quale presenterà il suo libro “Navigare senza paura”.La pubblicazione è una guida per giovani esploratori del web. Uno strumento unico per orientare gli stessi nella complessità del mondo digitale. Come si naviga, cosa incontrano sul web i ragazzi che stanno crescendo?

Il libro è funzionale al percorso sull’Educazione alla legalità e come prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, essendo di fatto una sorta di guida “didattica” utilizzabile da docenti, studenti e genitori.

L’incontro conclude il percorso del progetto sull’Educazione alla legalità che ha visto coinvolti gli studenti delle classi quarte e quinte della Scuola primaria e delle classi seconde e terze della Scuola secondaria.

Dal 10 febbraio al 30 marzo 2026 gli studenti hanno partecipato a incontri con le forze dell’ordine Polizia ferroviaria, Polizia postale, Carabinieri della stazione di Cisterna di Latina sui temi del bullismo e del cyberbullismo al fine di contribuire a formare cittadini consapevoli e responsabili.

Affrontare temi come il bullismo e il cyberbullismo significa intervenire concretamente sulla qualità delle relazioni, aiutando i giovani a riconoscere i comportamenti sbagliati e a sviluppare empatia.