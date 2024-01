Cisterna, messa in sicurezza e riuso della palestra polifunzionale di Borgo Flora

La palestra comunale di Borgo Flora tornerà presto in funzione e sarà senza barriere.

Il Comune di Cisterna di Latina ha partecipato al bando della Regione Lazio “Sport senza barriere” ottenendo un finanziamento di 50.000 euro, al quale ha aggiunto € 17.772 da risorse del bilancio comunale per un importo complessivo di 67.772 finalizzati alla messa in sicurezza e riuso polifunzionale della struttura sita in via Corridoni e pertinenza dei plessi scolastici adiacenti dell’infanzia e primaria dell’istituto comprensivo Monda-Volpi.

L’intervento, che verrà realizzato entro due anni, prevede il completamento degli impianti in disuso, l’adeguamento tecnologico, la messa in sicurezza dell’impianto, la ristrutturazione e adeguamento dei servizi igienici esistenti, l’abbattimento delle barriere architettoniche con l’adeguamento del servizio igienico per migliorare la visitabilità e l’accessibilità di utenti diversamente abili e garantire l’inclusione di tutti.

Verrà realizzato un sistema integrato di ventilazione meccanica e migliorato il comfort ambientale interno; oltre alla sostituzione degli infissi ed effettuata la tinteggiatura interna dei locali e un risanamento generale.

Di particolare rilevanza la messa in posa di una pavimentazione sportiva indoor in gomma ideale per aree polivalenti ed utilizzabile ad ogni livello, sia amatoriale che professionistico, e riconosciuta idonea e certificata dalla FIVB (Federazione pallavolo), IHF (Federazione pallamano) e FIBA (Federazione pallacanestro) Level 2 e 3.

«L’obiettivo principale del progetto – illustrano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Santilli – è quello di recuperare un immobile comunale esistente, al momento non utilizzabile in quanto inagibile, allo scopo di favorire le attività ludiche e sportive programmate dall’Istituto comprensivo “D. Monda-Volpi”, cui la palestra appartiene, e offrire nuovi spazi utili alle associazioni locali per lo svolgimento di attività socializzanti e ricreative».

COMUNICATO STAMPA