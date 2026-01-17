Cisterna – L’ex Palazzo Comunale di Corso della Repubblica torna a essere protagonista del cuore cittadino illuminandosi di nuova luce

Da ieri sera l’ex Palazzo Comunale di Corso della Repubblica si è acceso di nuova luce, segnando una nuova tappa nel percorso di valorizzazione del centro cittadino.

Con l’avvicinarsi della conclusione dei lavori di restauro, lo storico edificio si mostra oggi in una veste rinnovata: le facciate hanno recuperato il loro splendore originario e la nuova illuminazione ne esalta il fascino, contribuendo – insieme al riqualificato Giardino di Piazza XIX Marzo e alla restaurata Fontana Biondi – a rendere ancora più suggestivo il “salotto” della città.

Gli interventi di risanamento e riqualificazione dell’ex sede comunale di Cisterna di Latina, avviati lo scorso mese di maggio, hanno interessato diversi aspetti dell’edificio: dalla rimozione dei cavi dalle facciate al rifacimento degli intonaci, fino alla pulizia accurata degli elementi in travertino, comprese le colonne del portico. Particolare cura è stata riservata al rispetto dell’identità storica del palazzo: durante le fasi preliminari dei lavori è stato infatti rinvenuto un campione della colorazione originaria, un intenso rosso romano che ha sostituito il precedente rosa pallido.

A completare il recupero del decoro architettonico, l’edificio è stato dotato di un moderno sistema di illuminazione a led, in grado di valorizzarne le linee e i dettagli. L’impianto consente l’utilizzo di una gamma di colorazioni diverse, pur mantenendo il bianco come luce principale per l’illuminazione ordinaria.

Il sindaco Valentino Mantini e l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Santilli sottolineano come questo intervento si inserisca in una visione più ampia di rinnovamento urbano:

«La riqualificazione dell’ex sede comunale di Cisterna, un immobile storico e di grande valore per l’immagine della nostra città – affermano – si integra perfettamente con il rinnovato ed elegante Giardino di Piazza XIX Marzo, contribuendo ad accrescere decoro e prestigio di Cisterna. Nei prossimi mesi giungeranno a conclusione anche altri lavori attualmente in corso, ripagando la comunità dei disagi affrontati con una città più bella e accogliente».

