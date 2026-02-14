Cisterna, indagine Procura della Repubblica su consigliere e Dirigente del Comune

«Sono venuto a conoscenza di un’indagine a carico di un consigliere e di un Dirigente del Comune da parte della Procura della Repubblica di Latina e con trasparenza intendo informare la mia comunità.Ribadendo la piena fiducia nei confronti dell’operato della Magistratura, rinnovo anche la fiducia nelle persone coinvolte che confido faranno piena chiarezza rispetto alle ipotesi di reato che vengono loro contestate.Saranno altresì avviate le dovute verifiche interne per fare luce sulle eventuali responsabilità o omissioni all’interno della macchina amministrativa, così come previsto dalla normativa.Intanto l’azione di questa Amministrazione va avanti nel rispetto degli impegni assunti nei confronti della nostra comunità». Lo dichiara in una nota il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini.

Correlati