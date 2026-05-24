Cisterna – Inaugurati il Giardino della Madonna del Divino Amore e le “panchine parlanti” dedicate agli eroi delle grotte e a Gianni Rodari

Cisterna ritrova il cuore del suo borgo: inaugurati il Giardino della Madonna del Divino Amore e le “panchine parlanti”.

Un luogo restituito alla città, alla memoria collettiva e alle nuove generazioni. Si è svolta questa mattina, nel borgo storico di Cisterna, la cerimonia di intitolazione del nuovo Giardino della Madonna del Divino Amore e l’inaugurazione delle “panchine parlanti”, simbolo di un progetto di riqualificazione urbana finanziato con fondi PNRR che punta a riportare vita, relazioni e identità nel centro storico cittadino.

Hanno presenziato il Sindaco Valentino Mantini, il professor Antonio Parisella, Giorgio Cecconi presidente del Comitato Madonna del Divino Amore, gli attori Daniele Abbafati e Simone Finotti per le letture dal vivo, l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Santilli. i familiari degli “eroi civili” a cui le panchine sono dedicate. Ha moderato il giornalista Mauro Nasi.

L’intervento ha interessato soprattutto uno spazio finora “anonimo” e che d’ora in poi si chiamerà Giardino della Madonna del Divino Amore, e Piazza Vittorio Emanuele II.

L’obiettivo, di questi ed altri interventi, è creare un continuum urbano vivo e accogliente, capace di ospitare eventi culturali, mercati, manifestazioni e momenti di aggregazione.

Nel nuovo Giardino della Madonna del Divino Amore trovano spazio sei “panchine parlanti”, dedicate agli “eroi disarmati delle grotte” della Seconda guerra mondiale. Individuati dal professor Antonio Parisella, i protagonisti ricordati sono Padre Eugenio Caldarazzo, Alessandro Coppetelli, Augusto Leonardi, Ivan Marinelli, Anna Maria Luiselli ed Emilio Sottoriva, figure che sostennero la comunità cisternese durante il periodo bellico.

Le panchine artistiche, decorate da Luca Pepe e Morris Modena degli Hawana Family, sono dotate di QR code che consentono ai visitatori di ascoltare le loro storie attraverso le voci degli attori Daniele Abbafati, Marianna e Naomi Cozzuto, Simone Finotti, Davis Tagliaferro e Giada Villanova.

Nella vicina Piazza Vittorio Emanuele II sono state invece inaugurate altre quattro “panchine parlanti” dedicate alle filastrocche di Gianni Rodari e giochi pavimentali. I testi delle filastrocche, anch’esse ascoltabili tramite qr code, sono interpretati dagli studenti delle scuole primarie degli istituti comprensivi Leone Caetani, Maria De Mattias, Monda-Volpi e Plinio il Vecchio. La piazza è stata inoltre ripensata come spazio dedicato ai bambini e alle famiglie, con giochi disegnati a terra che valorizzano fantasia, condivisione e socialità.

Nel corso della cerimonia sono stati ringraziati il Responsabile Unico del Progetto arch. Maddalena Sbandi, la progettista arch. Natalia Guidi, la ditta esecutrice IMAN Costruzioni srl, il direttore tecnico geom. Simone Nerone, gli artisti Morris Modena e Luca Pepe, gli attori e gli alunni che hanno registrato le letture, l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Santilli.

«Possiamo progettare e riqualificare gli spazi – ha sottolineato il sindaco Mantini – ma la vera anima del borgo sono le persone. Saranno i cittadini a vivere questi luoghi, a proteggerli e a riempirli di relazioni, cultura e quotidianità».

Un progetto che guarda al futuro partendo dalla memoria, con l’obiettivo di restituire il centro storico ai cittadini e i cittadini al loro centro storico.