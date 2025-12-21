Cisterna Inaugura il nuovo auditorium Plinio con “Racconto di Natale” di Dickens

Martedì alle 18 taglio del nastro e racconto teatralizzato di Davis Tagliaferro

Martedì 23 dicembre alle ore 18 si terrà l’inaugurazione del rinnovato Auditorium comunale annesso all’Istituto Comprensivo “Plinio il Vecchio”, al termine dei lavori di completa ristrutturazione realizzati nell’ambito degli interventi di rigenerazione urbana finanziati dal PNRR.

L’intervento ha consentito di restituire alla scuola e alla comunità uno spazio moderno e funzionale, attraverso il rinnovo della pavimentazione e dei rivestimenti, la fornitura di nuovi impianti di climatizzazione, illuminazione e diffusione audio, nonché la realizzazione di una cabina di regia attrezzata.

Sono stati inoltre installati sipario e tendaggi, insieme a 100 nuove poltroncine rivestite in tessuto, studiate per garantire il massimo comfort agli spettatori.

L’accesso all’auditorium è indipendente e la sala è preceduta da un foyer dedicato all’accoglienza del pubblico, concepito per valorizzare l’esperienza degli eventi culturali che vi si svolgeranno.

Dopo il taglio del nastro da parte del Sindaco Valentino Mantini, andrà in scena uno spettacolo tratto da un classico mondiale della letteratura firmato Charles Dickens: il “Racconto di Natale a cura, interpretazione e regia di Davis Tagliaferro.

L’attore cisternese è atteso il prossimo 15 gennaio 2026 sui canali RAI in prima serata, nel secondo episodio della serie TV “Don Matteo 15”, al fianco di Raoul Bova e di Nino Frassica.

Il “Racconto di Natale” di Dickens è un’opera piena di umanità e di riflessività, che (nel mondo odierno, in cui il denaro determina – oltre che l’economia – i rapporti umani) porterà lo spettatore ad avere una percezione più sincera, umana e generosa della vita, attraverso la magia del racconto e della favola. Tagliaferro proporrà una riduzione teatrale dell’opera lasciando integralmente intatta la struttura e il corpus narrativo, in un viaggio avvincente alla scoperta di un essere umano e del suo cambiamento.

Uno spettacolo per tutti, grandi e piccoli, per riavvicinarci ai buoni valori in occasione del Natale.