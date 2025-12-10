Cisterna – In Comune l’Albero dei Diritti del Centro diurno “Agorà”

I ragazzi del Centro Diurno “Agorà” questa mattina sono tornati in Comune ed hanno allestito, come ormai da consolidata tradizione, l’Albero di Natale dei diritti nell’atrio del Palazzo dei servizi di via Zanella. Una creazione da loro realizzata le cui parole, stampate sull’abete stilizzato, ricordano l’importanza di alcuni valori in primis l’inclusione e il diritto di ciascuno di essere presente e partecipare. Un’occasione per esprimersi, imparare e rafforzare i legami sociali, contribuendo a rendere la comunità di Cisterna più inclusiva. Ad accoglierli c’erano il sindaco Valentino Mantini e il presidente del Consiglio comunale Quirino Mancini.

Il Centro diurno “Agorà” è un servizio comunale per persone adulte con disabilità, gestito dal Consorzio Parsifal (tramite la cooperativa Altri Colori) che offre assistenza, attività socio-educative e progetti di vita personalizzati per favorire l’integrazione e l’autonomia dei partecipanti, come laboratori creativi e pasticcieri.

«Il Centro “Agorà” – sottolineano il sindaco Mantini e l’assessora ai servizi sociali Stefania Krilic – è una struttura fondamentale per il supporto e lo sviluppo di persone con disabilità nel territorio del nostro comune, un punto di riferimento per numerose famiglie che mette al centro della propria attività la persona ispirandosi ai valori dell’inclusione e della condivisione, valori che questa amministrazione sostiene da sempre».