Cisterna, I.C. Plinio il Vecchio: Il Maggio della Cultura 2026 – La Scuola come Spazio Vivo di Dialogo e Bellezza

Prenderà il via domani la quinta edizione de “Il Maggio della Cultura” dell’Istituto “Plinio il Vecchio” con il patrocinio del Comune di Cisterna di Latina, un appuntamento ormai consolidato che pone al centro la lettura come strumento di crescita personale, scoperta e relazione. I libri accompagnano bambini e ragazzi per tutto l’anno scolastico, diventando ponti verso mondi lontani e occasioni preziose per esplorare il proprio vissuto interiore.

Nel corso del mese, gli alunni e le alunne della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di primo grado avranno l’opportunità di incontrare autori e autrici, dialogare con loro e dare un volto alle storie che li hanno accompagnati.

“L’iniziativa – afferma la Dirigente scolastica, prof.ssa Fabiola Pagnanelli – conferma l’impegno dell’Istituto nel promuovere la lettura come esperienza viva, condivisa e generativa di bellezza. Si ringraziano le docenti referenti del progetto “Librinsieme 3.0”, Chiara Olivieri e Angelica De Franceschi.

All’interno della rassegna culturale si terrà un evento di spicco nell’ambito del percorso di Educazione civica di istituto, organizzato dalla referente prof.ssa Maria Teresa Suglia: l’incontro con Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato, che rappresenta una testimonianza viva dell’impegno e del coraggio nella lotta alla mafia e a ogni forma di criminalità organizzata”.

Gli appuntamenti:

– 4 e 5 maggio incontro con la scrittrice Elisa Vincenzi

– 7 e 8 maggio incontro con lo scrittore e illustratore Premio Andersen Sergio Olivotti

– 11 maggio incontro con Fiammetta Borsellino

– 12 maggio incontro con lo scrittore Luca Azzolini

– 18 maggio incontro con la scrittrice Linda Traversi

– 25 maggio incontro con la scrittrice Valentina Rodini