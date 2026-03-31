Cisterna – “Gli Argonauti della Dea Feronia”: studenti del Ramadù diventano guide della Piazza-Giardino XIX Marzo

Il 10 maggio guideranno i cittadini nella visita al Giardino: “Rafforzare il senso civico degli studenti e la consapevolezza del valore del bene comune”.

Venerdì 27 marzo ha preso avvio il progetto “Gli Argonauti della Dea Feronia”, con il primo incontro nel Palazzo comunale con gli studenti del IV e V anno dell’indirizzo scientifico del Polo Liceale “Massimiliano Ramadù” di Cisterna e gli architetti Franco Ianiri e Alessia Nardi, progettisti della riqualificazione della piazza-giardino XIX Marzo.

Il percorso si inserisce nell’ambito delle attività di formazione e orientamento al lavoro (ex P.C.T.O.) e si articolerà in un totale di 30 ore tra studio, approfondimenti teorici ed esperienze dirette sul campo.

Nata dalla collaborazione tra il Comune di Cisterna di Latina e il Polo Liceale “Massimiliano Ramadù”, il progetto – coordinato dalla docente referente Daniela Battiati -, punta a trasformare i ragazzi in veri e propri “ciceroni” del rinnovato spazio pubblico.

Il percorso formativo si svilupperà attraverso un calendario di incontri dedicati alla storia del giardino e del territorio, all’illustrazione del progetto di riqualificazione e ai momenti di confronto sulle scelte metodologiche e stilistiche che hanno guidato il processo creativo e tecnico che ha trasformato la piazza.

Tutto il lavoro preparatorio è funzionale all’appuntamento centrale dell’iniziativa in programma per domenica 10 maggio.

In quella giornata, gli studenti-argonauti accompagneranno i cittadini in una passeggiata tra passato e presente attraverso la piazza riqualificata, condividendo contenuti storici, artistici e architettonici e diventando così protagonisti attivi della vita culturale della propria comunità.

Il progetto sarà così un importante momento identitario per i giovani che frequentano il giardino ma anche un’occasione di orientamento su possibili scelte universitarie e professionali avvicinando i ragazzi a settori come la guida turistica, l’architettura e l’insegnamento.

«Attraverso la conoscenza del patrimonio culturale come elemento identitario della comunità – affermano il Sindaco Valentino Mantini e l’Assessore all’urbanistica Andrea Santilli -, il progetto mira a rafforzare il senso civico degli studenti e la consapevolezza del valore del bene comune: un investimento sul presente e sul futuro della città».