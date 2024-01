Cisterna, finanziamento per apertura sportello “Facilitazione digitale”

È stato approvato è finanziato per 46.716,00 euro il progetto presentato alla Regione Lazio dal Comune di Cisterna di Latina per l’attivazione di uno sportello rivolto ai cittadini finalizzato all’accrescimento delle competenze digitali di base.

L’iniziativa regionale, finanziata con le risorse del PNRR, mira a realizzare una rete di punti di facilitazione digitale, con lo scopo di favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, per il lavoro, lo sviluppo personale, l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva.

Il punto di “facilitazione digitale” sarà un luogo fisico dotato delle strumentazioni tecnologiche necessarie, dove i cittadini saranno accolti e supportati dai “facilitatori digitali”, figure opportunamente formate per fornire assistenza, formazione e orientamento nell’utilizzo di internet e dei dispositivi digitali in generale, con lo scopo di agevolare l’accesso e la fruizione dei servizi pubblici online.

La formazione avverrà in presenza e da remoto, sia in modalità individuale che in gruppo con canali online o attraverso webinar sincroni e asincroni, e con l’utilizzo autonomo di materiale multimediale didattico e informativo gratuito.

Lo sportello, avrà sede principale il Centro Polivalente di San Valentino, e sarà itinerante ospitato presso i centri anziani e la biblioteca comunale, con lo scopo di garantire una copertura territoriale ampia in ogni area della città, con la possibilità di raggiungere diverse tipologie di utenti, agevolando l’accesso al servizio anche a chi non dispone di mezzi propri.

Grazie alle adesioni ricevute da parte di scuole, centri anziani ed altri soggetti operanti nel Terzo Settore, il progetto potrà vantare di una collaudata e preziosa rete territoriale con la comunità locale, che agevolerà la diffusione e la promozione dell’iniziativa favorendone la buona riuscita.

«L’iniziativa si inserisce nell’ambito del processo di digitalizzazione avviato da questa Amministrazione, anche grazie ai finanziamenti assegnati dal PNRR, – affermano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore Marco Capuzzo – e consentirà nei prossimi mesi di attivare una serie di nuovi servizi pubblici digitali.

Dunque una preziosa opportunità per fornire ai cittadini le competenze digitali di base, incentivando l’uso dei servizi pubblici online, con una conseguente semplificazione dei rapporti tra cittadino e pubblica Amministrazione.

I facilitatori insegneranno a gestire la propria identità digitale, a riconoscere le fake news, il phishing, a navigare in internet in modo consapevole, ad utilizzare i servizi comunali online che verranno presto attivati».

