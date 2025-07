Cisterna Film Festival 2025 appuntamento dal 18 al 20 luglio a Palazzo Caetani

Il festival internazionale del cortometraggio porta il cinema a Cisterna di Latina per l’undicesimo anno consecutivo.

Nella splendida corte di Palazzo Caetani torna dal 18 al 20 luglio il Cisterna Film Festival, manifestazione cinematografica organizzata da Mobilitazioni Artistiche con il patrocinio e il sostegno del Comune di Cisterna di Latina.

Diciannove sono i cortometraggi finalisti, selezionati dal Direttore Artistico Cristian Scardigno, che si contenderanno il Premio come “Miglior Film” 2025.

La giuria di esperti del settore è composta quest’anno: dall’attore e regista Gabriel Montesi, dalla documentarista e regista Emma Rossi Landi, dalla critica cinematografica Cecilia Strazza e dal direttore della Fotografia Enrico De Divitiis. Oltre al miglior film sono altri due i premi che verranno assegnati, la Migliore Regia, e novità 2025, il premio al “Miglior Cortometraggio Italiano” intitolato al Rotary Club Aprilia-Cisterna.

Non mancherà la partecipazione del pubblico presente che ogni sera voterà il corto preferito decretando alla fine di domenica il vincitore del Premio del Pubblico.

I docenti di recitazione e gli attori di Mobilitazioni Artistiche invece si occuperanno dell’assegnazione del premio al “Miglior Interprete” tra gli attori e le attrici protagonisti delle opere in concorso.

In questa undicesima edizione la sezione collaterale Focus On, l’approfondimento dedicato ad una nazione specifica, è dedicata a Cuba, in collaborazione con Instar Film Festival e con Josè Luis Aparicio che ne ha curato la selezione.

La fotografia è un’altra protagonista della kermesse, ogni anno un autore del territorio viene selezionato per l’immagine del manifesto e a questo viene dedicata una mostra. Ad aprire ufficialmente il Festival quindi, sarà la personale di Martino Cusano “Humans- preziosa diversità” che inaugurerà venerdì alle 18.30 presso le sale di Palazzo Caetani a Cisterna di Latina.

Il Cisterna Film Festival è libero e gratuito, ed è un momento importante di visione condivisa, come afferma Marianna Cozzuto, Direttrice Organizzativa:

Organizzare il Cisterna Film Festival è di certo promuovere il cinema, ma è anche promuovere la vicinanza tra individui per accrescere l’identità sociale, superare le barriere e innescare un dialogo.

Il Cisterna Film Festival è un viaggio intorno al mondo. C’è solo un modo per vivere pienamente questa esperienza: non essere attraversati dai racconti ma permeati, affinché questi germoglino e magari portino come frutto una maggiore coscienza civile.

Il programma dell’evento:

VENERDI’ 18 LUGLIO

Ore 18.30 – spazio espositivo piano terra Palazzo Caetani

Mostra fotografica “Humans – preziosa diversità” di Martino Cusano

Ore 21.30 – Corte Palazzo Caetani

Sezione fuori concorso Focus on Cuba:

– Petricor (Cuba/Bruxelles, 2022, 10’) di Violena Ampudia

– Souvenir (Cuba/Spagna, 2024, 11’) di Heidi Hassan

Cortometraggi in concorso:

– Punter (Sud Africa/USA, 2024, 14′)di Jason Adam Maselle

– The slip-up (Francia, 2025, 15′) di Aurélien Laplace

– Amarela (Brasile, 2024, 15’) di André Hayato Saito

– La confessione (Italia, 2024, 15′) di Nicola Sorcinelli

– Montsouris (Francia, 2024, 14′) di Guil Sela

– The Eggregores Theory (Italia, 2024, 15′) di Andrea Gatopoulos

– Cura sana (Spagna, 2024, 18’) di Lucía G. Romero

SABATO 19 LUGLIO

Ore 18.30 – spazio espositivo piano terra Palazzo Caetani

Mostra fotografica “Humans – preziosa diversità” di Martino Cusano

Ore 21.30 – Corte Palazzo Caetani

Sezione fuori concorso Focus on Cuba:

– La historia se escribe de noche (Cuba/Francia, 2024, 20’) di Alejandro Alonso

Cortometraggi in concorso:

– We need to talk about Dilan (Turchia, 2024, 19’49”) di Umut Şilan Oğurlu

– The boy with white skin (Francia, 2024, 15′) di Simon Panay

– Lemon tree (USA, 2023, 18′) di Rachel Walden

– Padre (Italia, 2024, 19′) di Michele Gallone

– The man who could not remain silent (Croazia, 2024, 13′) di Nebojša Slijepčević

– Domenica sera (Italia, 2024, 16′) di Matteo Tortone

Sezione fuori concorso Focus on Cuba:

– Tundra (Cuba, 2021, 30’) di José Luis Aparicio

DOMENICA 20 LUGLIO

Ore 18.30 – spazio espositivo piano terra Palazzo Caetani

Mostra fotografica “Humans – preziosa diversità” di Martino Cusano

Ore 21.30 – Corte Palazzo Caetani

Sezione fuori concorso Focus on Cuba:

– El nino de goma (Cuba, 2020, 16’) di Marcos Dìaz Sosa

Cortometraggi in concorso:

– We the monkeys (Francia, 2023, 19′) di Clarence Larrivoire

– Chicken broth soup (Turchia, 2024, 18′) di Deniz Büyükkırlı

– Dancing in the corner (Polonia, 2024, 14′) di Jan Bujnowski

– Burning away (Canada, 2024, 15′) di Romane Lepage

– Rounds (Paesi Bassi, 2024, 10′) di Anna Demianenko

– Comunque bene (Italia, 2024, 17′) di Beatrice Baldacci

Premiazione

Cisterna Film Festival – Cisterna di Latina, Palazzo Caetani -Piazza XIX Marzo dal 18 al 20 luglio, ingresso gratuito.

