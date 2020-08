Cisterna Estate chiude, annullati tutti gli eventi e le attrazioni in programma compreso il concerto di Facchinetti

La decisione è del Sindaco, Mauro Carturan, che dopo un confronto tra autorità sanitarie sui dati legati alla pandemia, ha chiesto e ottenuto dalla Pro Loco la chiusura anticipata degli eventi e delle attrazioni ancora in programma.

Tra questi naturalmente anche il concerto clou di Roby Facchinetti che, dopo il rinvio del 16 agosto, si sarebbe dovuto tenere sabato prossimo presso l’area mercato di via delle Province.

“I dati sull’evoluzione della situazione epidemiologica – spiega il Sindaco – ci impongono di chiudere qui tutte le iniziative di Cisterna Estate, in particolare l’evento più importante, il concerto di Facchinetti. Una decisione assunta dopo numerosi confronti tra autorità sanitarie con le quali siamo costantemente in contatto per monitorare l’andamento e contenere la diffusione del contagio sul nostro territorio”.

COMUNICATO STAMPA