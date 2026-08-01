“Cisterna Estate 2026”: un agosto ricco di appuntamenti per tutti

Sarà un agosto ricco di appuntamenti quello di “Cisterna Estate 2026”, la rassegna organizzata dal Comune, con un programma che spazia dalla musica alla danza passando per i libri e non dimenticando gli eventi che appartengono alla storia e alle tradizioni della comunità.

Questi tutti gli eventi in cartellone.

Domenica 2 agosto – ore 21.30, Piazza XIX Marzo: Notte di note 4° edizione, concerto musicale

Ensemble Allegro con brio e Orchestra di Fiati Gioacchino Rossini

Martedì 4 agosto – ore 21.30, Piazza XIX Marzo: Miss Universo finale regionale

Giovedì 6 agosto – ore 19, Corte di Palazzo Caetani: Presentazione del libro “Tiglio” di Valentina Volante

Sabato 8 agosto – ore 21.30, Piazza XIX Marzo: La mia banda suona il pop, concerto musicale

Banda Musicale Città di Cisterna e coro Pop Cor

Domenica 9 agosto – ore 17, Corso della Repubblica: XXXIII Marcia della Transumanza

Domenica 9 agosto – ore 21.30, Piazza XIX Marzo: Better than study, concerto rock

Lunedì 10 agosto – ore 21.30, Piazza XIX Marzo: The Showers big band, concerto soul, blues, funky

Giovedì 13 agosto – ore 21.30, Piazza XIX Marzo: Juke box dance show, spettacolo di danza

ASD Happy Dance Academy

Venerdì 14 agosto – ore 21.30, Piazza XIX Marzo: Ritorno a Wonderland, musical

Scuola d’arte FAP

Sabato 15 agosto – ore 21.30, Piazza XIX Marzo: ’90 MANIA THE ORIGINAL, successi musicali

Domenica 16 agosto – ore 22.00, Piazza XIX Marzo: ROCCO HUNT IN CONCERTO

Venerdì 21 agosto – ore 19, Corte di Palazzo Caetani: Francesco Viselli, fisarmonicista. Vincitore premio Miglior Solista Concorso Nazionale Musicale “Perle Sonore”

Sabato 22 agosto – ore 16.30, Corso della Repubblica: PALIO DELL‘ANELLO, tradizionale Corsa all’anello a cavallo

Domenica 23 agosto – ore 22, Area Mercato via delle Province: NOTTE DEI FUOCHI, straordinario spettacolo pirotecnico.