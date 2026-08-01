“Cisterna Estate 2026”: un agosto ricco di appuntamenti per tutti

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Cisterna Estate 2026
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Sarà un agosto ricco di appuntamenti quello di “Cisterna Estate 2026”, la rassegna organizzata dal Comune, con un programma che spazia dalla musica alla danza passando per i libri e non dimenticando gli eventi che appartengono alla storia e alle tradizioni della comunità.

Questi tutti gli eventi in cartellone.

Domenica 2 agosto – ore 21.30, Piazza XIX Marzo: Notte di note 4° edizione, concerto musicale

Ensemble Allegro con brio e Orchestra di Fiati Gioacchino Rossini

Martedì 4 agosto – ore 21.30, Piazza XIX Marzo: Miss Universo finale regionale

Giovedì 6 agosto – ore 19, Corte di Palazzo Caetani: Presentazione del libro “Tiglio” di Valentina Volante

Sabato 8 agosto – ore 21.30, Piazza XIX Marzo: La mia banda suona il pop, concerto musicale

Banda Musicale Città di Cisterna e coro Pop Cor

Domenica 9 agosto – ore 17, Corso della Repubblica: XXXIII Marcia della Transumanza

Domenica 9 agosto – ore 21.30, Piazza XIX Marzo: Better than study, concerto rock

Lunedì 10 agosto – ore 21.30, Piazza XIX Marzo: The Showers big band, concerto soul, blues, funky

Giovedì 13 agosto – ore 21.30, Piazza XIX Marzo: Juke box dance show, spettacolo di danza

ASD Happy Dance Academy

Venerdì 14 agosto – ore 21.30, Piazza XIX Marzo: Ritorno a Wonderland, musical

Scuola d’arte FAP

Sabato 15 agosto – ore 21.30, Piazza XIX Marzo: ’90 MANIA THE ORIGINAL, successi musicali

Domenica 16 agosto – ore 22.00, Piazza XIX Marzo: ROCCO HUNT IN CONCERTO

Venerdì 21 agosto – ore 19, Corte di Palazzo Caetani: Francesco Viselli, fisarmonicista. Vincitore premio Miglior Solista Concorso Nazionale Musicale “Perle Sonore”

Sabato 22 agosto – ore 16.30, Corso della Repubblica: PALIO DELL‘ANELLO, tradizionale Corsa all’anello a cavallo

Domenica 23 agosto – ore 22, Area Mercato via delle Province: NOTTE DEI FUOCHI, straordinario spettacolo pirotecnico.

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