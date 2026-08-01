“Cisterna Estate 2026”: i colori e la musica di Latium World Folkloric Festival e “Notte di Note” per il fine settimana in piazza

Fine settimana ricco di eventi nell’ambito della rassegna “Cisterna Estate 2026” organizzata dal Comune che sta animando il centro cittadino.

Questa sera alle ore 21 arriva anche a Cisterna, in piazza XIX Marzo, il Latium World Folkloric Festival – CIOFF con uno spettacolo che propone musiche e danze popolari del mondo per una cultura della pace, della solidarietà e della tolleranza. Sul palco si esibiranno gli artisti di Argentina, Polonia e Isola di Pasqua (Cile).

Sabato 1 agosto, sempre alle 21, si esibiranno invece i rappresentanti di Bolivia, Colombia e Ucraina. Due appuntamenti con i colori e i suoni che rappresentano le diverse culture del mondo

Ancora musica domenica 2 agosto, a partire dalle 21.30, quando piazza XIX Marzo accoglierà la quarta edizione di “Notte di Note” con “Music-Classical and Pop/Rock”, un concerto a cura dell’ensemble “Allegro con Brio” e l’Orchestra di fiati di Latina “Gioacchino Rossini”. L’esibizione proporrà musiche di Beethoven, Prokofiev, Queen, Abba, 883, J. Miles e altri autori.