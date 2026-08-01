“Cisterna Estate 2026”: i colori e la musica di Latium World Folkloric Festival e “Notte di Note” per il fine settimana in piazza

admin
Latium World Folkloric Festival - CIOFF
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Fine settimana ricco di eventi nell’ambito della rassegna “Cisterna Estate 2026” organizzata dal Comune che sta animando il centro cittadino.

Questa sera alle ore 21 arriva anche a Cisterna, in piazza XIX Marzo, il Latium World Folkloric Festival – CIOFF con uno spettacolo che propone musiche e danze popolari del mondo per una cultura della pace, della solidarietà e della tolleranza. Sul palco si esibiranno gli artisti di Argentina, Polonia e Isola di Pasqua (Cile).

Sabato 1 agosto, sempre alle 21, si esibiranno invece i rappresentanti di Bolivia, Colombia e Ucraina. Due appuntamenti con i colori e i suoni che rappresentano le diverse culture del mondo

Ancora musica domenica 2 agosto, a partire dalle 21.30, quando piazza XIX Marzo accoglierà la quarta edizione di “Notte di Note” con “Music-Classical and Pop/Rock”, un concerto a cura dell’ensemble “Allegro con Brio” e l’Orchestra di fiati di Latina “Gioacchino Rossini”. L’esibizione proporrà musiche di Beethoven, Prokofiev, Queen, Abba, 883, J. Miles e altri autori.

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