Cisterna Estate 2024, Sindaco Mantini firma ordinanza anti-vetro e lattine

Il Sindaco Valentino Mantini ha firmato l’ordinanza anti-vetro e lattine che prevede il divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine, per la sicurezza urbana in occasione della manifestazione “Cisterna Estate 2024”.

Nello specifico, l’ordinanza n. 177 prevede il divieto dalle ore 18 alle ore 03 dei giorni dal 5 al 18 agosto 2024, per “scongiurare le criticità legate all’uso e all’abbandono di contenitori di vetro, lattine e/o bottiglie di plastica all’interno dell’area interessata allo spettacolo e nelle vicinanze dell’evento stesso”; e si ritiene che “le misure adottate con questa ordinanza possano contribuire alla tutela della salute e dell’incolumità delle persone presenti agli eventi ed a contrastare i possibili fenomeni di incuria e di degrado riconducibili al consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine o al consumo non responsabile di bevande alcoliche”.

Strade, piazze e larghi interessati dall’ordinanza sono: Corso della Repubblica (nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Dante Alighieri all’intersezione con Via Martiri delle Fosse Ardeatine), Via Martiri delle Fosse Ardeatine, Via Eccidio di Marzabotto, Via Manzoni, Via Zanella, Via Coppetelli, Via Rossini, Piazza Cinque Giornate, Largo Silvio Pellico, Via Fratelli Bandiera, Via Gioberti, Largo Martiri di Belfiore, Via Quasimodo, Via Carducci, Largo San Pasquale, Piazza Caetani, Via Ugo Bassi, Via Cavour, Via Pozzo di Nerone, Largo Salvatori, Piazza SS. Pietro e Paolo, Viale America, Via Porta Agrippina, Piazza 19 Marzo, Piazza Saffi, Piazza Amedeo di Savoia, Via Cairoli, Via Bixio, Via Rosolino Pilo, Via Lamarmora, Via Tito Speri, Largo Risorgimento, Via Trieste, Via Ganelli, Largo Giupponi, Via Giuseppe Garibaldi, Via Primo Maggio, Via Po, Piazza Michelangelo.

È invece consentita: “la somministrazione e la vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere, compresi gli alcoolici, purché siano debitamente confezionati, in involucri di carta, plastica leggera o materiale equipollente chiusi”; “la somministrazione di bevande di qualsiasi genere compresi gli alcoolici, ai soli avventori seduti ai tavoli, sia interni che esterni, degli esercizi di somministrazione di alimenti”.

E ancora, “gli addetti alla somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno vigilare affinché i consumatori lascino sul tavolo bicchieri di vetro, bottiglie e lattine, che saranno rimossi per lo smaltimento immediatamente al termine della consumazione”.

È divieto, inoltre, consumare “bevande in bottiglie e bicchieri di vetro o lattine, nonché abbandonare in luogo pubblico e/o di uso pubblico qualunque contenitore vuoto di bevande e/o di alimenti o altri oggetti che possano comunque creare pericolo ai cittadini”.

L’inosservanza delle disposizioni dell’ordinanza sindacale sarà punita con la sanzione amministrativa che va da 25 a 500 euro; l’inottemperanza comporterà il deferimento del trasgressore all’Autorità giudiziaria.

