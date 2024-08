Cisterna Estate 2024: Nostalgia 90, Giuliano Palma ed Enrico Ruggeri per il clou dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono

«Sarà un viaggio lungo la linea dei nostri ricordi, tra nostalgie e successi sempre verdi in grado di far cantare e divertire sia i grandi che i piccoli».

Con queste parole il Sindaco Valentino Mantini, l’assessora alla cultura Maria Innamorato e la delegata al turismo, spettacolo ed eventi Aura Contarino rilanciano gli eventi clou in onore del Santo Patrono della nostra comunità, San Rocco.

Il 15 agosto alle ore 22 è prevista l’esibizione di Nostalgia 90: è la grande sorpresa che farà ballare tutta la città. Si tratta di un format noto su scala nazionale che porterà il pubblico nell’atmosfera degli Anni ’90 con musiche, spettacoli, animazione a tema, per immergersi nei successi e nelle mode di quel decennio rimasto per tanti indimenticabile.

Ci si potrà scatenare al ritmo della dance, delle melodie coinvolgenti della pop per ballare e cantare le hit che hanno segnato un’epoca.

Il 16 agosto sarà la volta del doppio concerto: sul palco centrale allestito in Piazza XIX Marzo, che ha consentito all’Amministrazione comunale che la festa restasse al centro come vuole la tradizione e di non spostarla in altra area, si esibiranno alle ore 21:30 Giuliano Palma e alle ore 23 Enrico Ruggeri.

Giuliano Palma vanta innumerevoli collaborazioni, dai Casino Royale a Neffa con cui ha inciso la bellissima “Aspettando il sole”, passando per i Bluebeaters, gruppo di cui è stato frontman e con cui ha pubblicato ben otto dischi.

Enrico Ruggeri, milanese come Palma, è cantautore di lungo corso, ma anche conduttore radiofonico, televisivo e scrittore affermato. Due le statuette di Sanremo nella ricca vetrina dei riconoscimenti ottenuti: ha vinto il Festival nel 1987 con “Si può dare di più” insieme a Gianni Morandi e Umberto Tozzi, e nel 1993 con la canzone “Mistero”.

COMUNICATO STAMPA