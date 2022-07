Cisterna Estate 2022: street food, tappa nei borghi e fuochi d’artificio

Cisterna Estate 2022 continua con il cartellone degli eventi di agosto. Moltissimi i partecipanti al programma che si stanno adoperando per la riuscita della kermesse 2022, per regalare alla comunità cultura, spettacolo ed intrattenimento.

Torna lo street food con la sua gastronomia, che sarà al centro, in piazza XIX Marzo nella settimana di Ferragosto, per completare un festa che si spera possa far passare dei momenti di relax e divertimento.

Cisterna Estate 2022 sarà anche itinerante, perché si sposterà nei borghi.

Il primo agosto la rassegna degli eventi si sposterà a Cerciabella, il 5 agosto a Doganella ed il 10 agosto a Le Castella.

Cisterna Estate sarà dunque una festa che abbraccerà tutto il territorio.

Attesissima la “Notte di Fuoco”, i fuochi d’artificio, un evento di portata tale da attirare pubblico anche dai comuni limitrofi.

Per motivi di sicurezza, lo spettacolo pirotecnico non potrà tenersi al centro, ma sarà realizzato nell’area mercato della ex Nalco, il 21 agosto, evento che chiuderà la Cisterna Estate 2022.

In concomitanza con la “Notte di fuoco”, nell’area mercato il 20 e il 21 agosto ci saranno due giorni di eventi e street food.

“Non smetterò mai di ringraziare tutte le persone, artisti e associazioni che si stanno adoperando per questa festa e per Cisterna – ha detto la delegata al turismo, spettacolo ed eventi Aura Contarino – Cisterna Estate è sicuramente la kermesse più impegnativa dell’anno e senza di loro non si sarebbe realizzata. Ancora grazie e buon lavoro a tutti”.