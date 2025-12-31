CISTERNA – DUP E BILANCIO APPROVATI: RIDOTTO IL DEBITO SENZA RINUNCIARE AI SERVIZI

Si dimette l’ex sindaco Antonello Merolla. Ridotta l’IMU sui terreni agricoli.

Per il 2026 investimenti su strade, periferie, PNRR, servizi sociali, qualità della vita.

Nonostante la proroga al 28 febbraio 2026 deciso con decreto ministeriale, il Consiglio comunale di Cisterna ieri ha approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027, oltre ai restanti altri 13 punti all’ordine del giorno.

In apertura di seduta il Presidente Mancini ha invitato i presenti ad un minuto di silenzio per la recente scomparsa dell’ex dipendente Giovanna De Luca, per tanti anni a capo della segreteria del sindaco, e del padre del segretario generale Antonio Russo.

Subito dopo il consigliere Antonello Merolla, dopo 40 anni di impegno politico durante il quale ha ricoperto gli incarichi di consigliere, assessore e sindaco (dal 2009 al 2014), ha comunicato la decisione di rassegnare le dimissioni per motivi di lavoro.

Dopo un caloroso saluto di congedo da parte del sindaco e di tutta l’assise, il Primo Cittadino ha brevemente Sindaco sottolineato l’importanza della seduta chiamata ad esaminare il Bilancio di previsione 2026/2028, un atto di grande rilievo amministrativo e politico invitando tutte le forze politiche a un confronto serio, responsabile e rispettoso delle istituzioni, consapevoli dell’impatto delle decisioni sul futuro della città.

Ad aprire la fase delle interrogazioni è stato Cece circa il rischio della soppressione della corsa ferroviaria delle 23.11, quali sono le iniziative in atto per il sostegno alle donne vittima di violenza e dell’inclusione nella Zona Economica Speciale (ZES), che prevede agevolazioni e procedure più snelle per la logistica e gli investimenti territoriali, in cui attualmente il Lazio è escluso. Il sindaco ha informato di aver formalmente richiesto il mantenimento di tutte le corse ferroviarie a RFI, Trenitalia e assessore regionale ai trasporti; sulla ZES l’amministrazione è in attesa delle iniziative in corso già dalla Regione Lazio, mentre l’assessora Krilic ha ricordato le varie iniziative già attive in favore delle donne vittime di violenze e di prevenzione (Casa Rifugio, Centro Anti Violenza, Consulta delle Donne, convegni e spettacoli teatrali nelle scuole, servizi sociali, ed altre).

Felicetti ha chiesto informazioni sulle voci circa una possibile sostituzione del segretario generale a cui il sindaco ha risposto informando di una rescissione consensuale in atto per problemi familiari e di un iter che porterà alla riapertura dell’assegnazione dell’incarico.

Sambucci ha sollecitato un intervento manutentivo sulle strade vicinali a cui ha risposto l’assessore Santilli ricordando come gli investimenti sulla sicurezza delle strade sia quasi raddoppiato ma che questi non possono interessare le strade private, come classificate da deliberazione, salvo cessioni o costituzione di consorzi o accordi con il Comune.

Antenucci ha chiesto chiarimenti sui cambi e contraddizioni d’indirizzo sulla sala polivalente in centro. Santelli ha ribadito che non ci sono mai stati cambi ma semmai si è chiesto, con avviso pubblico, quale destinazione potrebbe avere ed è prevalso l’interesse di investitori per un cinema teatro con opere strutturali a tal fine a carico del concessionario.

Concluse le interrogazioni e relative risposte, è iniziato l’esame dei punti all’ordine del giorno con l’approvazione del verbale della seduta precedente. Il Consiglio ha poi ratificato la deliberazione di Giunta relativa a una variazione al Bilancio dell’importo complessivo di 121.402,89 euro. Si tratta di uno spostamento tra capitoli di bilancio resosi necessario per far fronte all’aumento delle richieste del servizio di refezione scolastica – anche a causa delle diverse modalità di imballaggio dei pasti dovute ai lavori in corso nel refettorio del plesso “Giovanni Cena” – e per rispondere a un maggior fabbisogno di contributi economici straordinari a sostegno di cittadini in carico ai servizi sociali. La variazione garantisce quindi la continuità dei servizi essenziali, con particolare attenzione alle fasce più fragili.

È stata approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2024, in attuazione del Testo unico sulle società partecipate. Il Consiglio ha confermato le partecipazioni del Comune di Cisterna in Acqualatina Spa (3,09%) e nel Consorzio Industriale del Lazio (1,36%), riconoscendone il ruolo strategico per i servizi pubblici locali e lo sviluppo produttivo del territorio. Per l’Azienda Speciale Cisterna Ambiente (100%) è stato stabilito di non assoggettarla alla razionalizzazione periodica. Contestualmente, l’Amministrazione ha ribadito l’avvio del percorso di perimetrazione dell’Azienda Speciale per individuare il modello gestionale più sostenibile ed efficiente.

A proposito di regolamenti tributari e fiscali, il Consiglio ha approvato la modifica al Regolamento IMU con l’introduzione dell’art. 11 bis sul ravvedimento operoso per omessa dichiarazione IMU dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli oltre i 90 giorni, consentendo la regolarizzazione con una sanzione ridotta di 54 euro. Inoltre l’aggiornamento del regolamento generale delle entrate comunali, introducendo l’art. 30 bis per definire il contenuto essenziale dell’istanza di autotutela, al fine di semplificare i procedimenti e ridurre il carico amministrativo sugli uffici, ed è stata confermata l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF allo 0,80% anche per l’anno d’imposta 2026.

Importante novità, per quanto riguarda la riduzione della pressione fiscale è stata l’approvazione delle aliquote IMU con la conferma di tutte le tariffe ad eccezione di quella sui terreni agricoli. Prosegue infatti il percorso di riduzione avviato negli anni precedenti: l’aliquota, fissata al 10,6 per mille nel 2021 per il ripiano del disavanzo, scende ulteriormente e passa dall’8,6 per mille al 7,6 per mille a partire dal 2026, mantenendo un impegno assunto con i proprietari dei terreni agricoli.

Il Consiglio ha approvato il DUP 2026-2028, strumento cardine della programmazione strategica e operativa dell’Ente. Nel documento sono ricomprese le risorse finanziarie per i fabbisogni di personale, nel rispetto degli equilibri di bilancio; l’elenco dei progetti PNRR; il Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028, per un valore complessivo di oltre 21 milioni di euro, con interventi diffusi su quartieri, scuole, impianti sportivi, viabilità, edilizia pubblica, sicurezza e decoro urbano.

Inoltre il Programma triennale di forniture e servizi; il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, per un valore complessivo di 8,54 milioni di euro.

Punto centrale della seduta è stato l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Nonostante i vincoli della finanza pubblica il contributo richiesto allo Stato per il contenimento della spesa, il bilancio approvato garantisce il mantenimento di tutti i servizi, la riduzione della pressione fiscale sui terreni agricoli, il contenimento della spesa del personale di staff e il finanziamento delle attività culturali, sociali e ambientali.

Il documento conferma investimenti significativi su strade, periferie, opere PNRR, servizi sociali e qualità della vita, con particolare attenzione ad anziani, minori, disabili e soggetti fragili.

Il Consiglio ha inoltre riconosciuto due debiti fuori bilancio di modesto importo, relativi a oneri automobilistici e canone RAI, ha approvato l’aggiornamento del costo di costruzione secondo l’indice ISTAT (+5,50%) e ha deliberato su due procedimenti relativi al diritto di prelazione di alloggi PEEP.

«Con l’approvazione di tutti i punti all’ordine del giorno in particolar modo del Bilancio di previsione – affermano il sindaco Valentino Mantini e l’assessora al Bilancio Maria Innamorato -, il Consiglio comunale chiude l’anno confermando una visione amministrativa orientata alla responsabilità finanziaria, alla tutela dei servizi essenziali e allo sviluppo equilibrato della città. Numeri e scelte frutto di un percorso di risanamento complesso che, al di là degli aspetti tecnici, incidono concretamente sulla vita quotidiana dei cittadini e disegnano il futuro di Cisterna di Latina con investimenti su strade, periferie, PNRR, servizi sociali, qualità della vita».

