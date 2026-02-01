Cisterna – Distretto socio sanitario LT1, il Sindaco incontra la nuova direttrice

Il sindaco di Cisterna Valentino Mantini ha ricevuto in Comune Roberta Biaggi, nuova direttrice del Distretto socio sanitario LT1 Aprilia-Cisterna-Cori-Rocca Massima della ASL di Latina.

Al centro del colloquio soprattutto il progetto sulla attivazione della Casa di comunità, il modello di struttura integrata destinata a offrire servizi socio sanitari. Un progetto che rientra all’interno del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza della Regione Lazio e che troverà sede nel quartiere di San Valentino in un edificio già esistente, finanziato per un importo complessivo di un milione e 632mila euro.

L’incontro tra il sindaco e la neo responsabile del Distretto è servito a fare il punto sui servizi socio sanitari che saranno attivati nell’ottica di ampliare l’offerta alla cittadinanza. L’idea è quella di trovare spazio per servizi diagnostici di base quali prelievi, ambulatori e servizi specialistici; cure primarie con spazi dedicati a medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e infermieri di famiglia o comunità; assistenza di prossimità. La Casa di comunità dovrà quindi essere una struttura nella quale professionisti e operatori sanitari possano lavorare e rispondere alle esigenze della popolazione in ossequio alla volontà di offrire un modello di assistenza integrato, un “welfare di comunità”.

Da parte del Sindaco e della Direttrice sono arrivati anche i ringraziamenti a Vincenzo Lucarini, predecessore della dottoressa Biaggi alla guida del Distretto, per l’importante lavoro svolto con dedizione nei confronti della comunità.