Cisterna di Latina – VITAMINAG , bando per idee digitali innovativi per il proprio territorio

E’ stata prorogata al 16 giugno la scadenza del bando “Vitamina G”, la nuova iniziativa con la quale l’amministrazione regionale vuole dare energia alle idee di creativi, innovatori, digitali.

Al momento della presentazione del bando, per l’amministrazione comunale di Cisterna ha presenziato l’assessore Alberto Ceri.

“Le doti dei giovani della nostra città emergono ogni qual volta ci sia la possibilità di mettersi in gioco e questa sarà una buona occasione per farlo – commenta –. Sono noti decine di ragazze e ragazzi cisternesi che in ogni parte del mondo hanno applicato la loro idea e avuto successo. Con l’opportunità di questo bando tutti gli under 35 avranno la possibilità di mettersi in discussione nella propria regione, nella propria città, con un contributo fino a 25mila euro a fondo perduto e la particolarità maggiore è proprio la finalità del bando: il miglioramento del territorio e della comunità nei quali si vive”.

“Ho partecipato personalmente alla presentazione – continua l’assessore – poiché spesso le belle iniziative hanno dei vuoti comunicativi, in questo caso l’amministrazione comunale vuole diventare il primo sportello utile, la prima scrivania informativa tra i ragazzi e la Regione”.

Il Comune di Cisterna diventa così “satellite informativo” per raccogliere le buone pratiche, per la stesura dei bandi e per supportare logisticamente i ragazzi che ne abbiano necessità durante la redazione dei loro progetti.

Il bando verrà pubblicato nei prossimi giorni. L’email comunale dedicata per tutte le informazioni è già attiva: vitaminag@comune.cisterna.latina.it

Sito regionale: www.regione.lazio.it/rl/vitaminag

