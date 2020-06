Cisterna di Latina – Videochiacchiere … in Biblioteca 4 incontri tra libri e famiglie: un percorso per genitori

La Biblioteca ha riaperto ma ci vorrà ancora del tempo prima di poter nuovamente condividere gli spazi, e allora, nel frattempo nasce “Videochiacchiere”, l’iniziativa rivolta a tutti i cittadini di Cisterna, Cori ed Aprilia e per tutti i frequentatori del web.

“Videochiacchiere” è un progetto curato dai volontari “Nati per Leggere” di Cisterna, Cori e Aprilia, sviluppato in quattro incontri online gratuiti, per condividere il programma “Nati per Leggere” e promuovere la bellezza e l’importanza della lettura in famiglia.

I primi tre incontri sono dedicati, ciascuno, a tre fasi della vita del bambino: attesa, 0-2 anni, 3-5 anni; l’ultimo è incentrato su Nati per la Musica ed è indirizzato a tutte le famiglie con bambini da 0 a 6 anni.

Quando?

Questo il calendario degli incontri:

16/06/2020 ore 10:30

I incontro: famiglie in attesa;

18/06/2020 ore 10:30

II incontro: famiglie con bambini di 0 – 2 anni;

23/06/2020 ore 10:30

III incontro: famiglie con bambini di 3 – 5 anni;

25/06/2020 ore 10:30

IV incontro: Nati per la Musica.

Di cosa si parlerà?

Nei quattro incontri verranno trattati i punti fondamentali del programma nazionale e del progetto locale Nati per Leggere, le evidenze scientifiche che dimostrano i benefici della lettura in famiglia per lo sviluppo del bambino e verrà presentata una selezione di libri adatti alle diverse fasi di vita del bambino.

A chi si rivolge?

Il percorso informativo è gratuito e aperto a tutti. Verranno privilegiati i residenti nei comuni di Aprilia, Cisterna di Latina e Cori.

Come partecipare?

Da cellulare o da PC, partecipare sarà facilissimo, compila questo form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCO_IUqyD_mANukXLTmN6zcp00b_-g6-9kz6Tq7aLwPbSN9w/viewform?usp=pp_url

Alla chiusura delle iscrizioni riceverai tutte le istruzioni e l’assistenza per poter partecipare attivamente all’iniziativa.

Nel giorno dell’incontro, collegati e partecipa alla videochiamata di gruppo!