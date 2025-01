Cisterna di Latina, via libera dalla Giunta comunale alla Pianta organica delle farmacie

Ridefinire la perimetrazione delle sedi farmaceutiche sul territorio per garantire a tutti i cittadini, sia residenti nelle zone centrali della città che nelle aree più periferiche, un servizio capillare e a portata di mano. Questo l’obiettivo che si è dato il Comune di Cisterna approvando la Pianta organica delle farmacie per l’anno 2024, atto che era fermo dal 2016: la delibera approvata dalla Giunta comunale, che è stata inviata alla Regione Lazio, ha confermato le 11 sedi già istituite e le 4 sedi rurali già istituite ovvero la quinta, la ottava, la decima e la undicesima predisponendo una migliore distribuzione delle attività. Tra queste ultime, solo la undicesima è ancora da assegnare.

La delibera definisce compiutamente i perimetri delle 11 farmacie di Cisterna secondo il criterio urbanistico o dell’assetto, evidenziando analiticamente il nome delle strade di delimitazione in modo che l’intero territorio comunale sia suddiviso fra le diverse sedi e che ogni punto del territorio afferisca ad una sola sede, onde assicurare la capillarità del servizio su tutto il territorio comunale anche in zone disagiate.

Il Comune si è confrontato con l’Ordine dei Farmacisti e la Asl di Latina raccogliendo le loro indicazioni, ed ha identificato e ridefinito le zone delle farmacie, allo scopo di predisporre un’equa distribuzione sul territorio, tenendo conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

«Con questo provvedimento – sottolinea il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini – abbiamo provveduto all’approvazione della Pianta organica delle sedi farmaceutiche entro il mese di dicembre, come stabiliscono le norme. Il provvedimento, per cui ringrazio l’Ordine dei Farmacisti, la Asl di Latina e i farmacisti della nostra comunità per la collaborazione e il supporto forniti, risponde non soltanto agli obblighi di legge ma rappresenta anche la volontà di offrire a tutti i cittadini un servizio nella loro zona di residenza».

Di seguito le sedi farmaceutiche:

1° sede farmaceutica – Farmacia Centrale, Corso della Repubblica, 190;

2° sede farmaceutica – Farmacia San Rocco, Corso della Repubblica, 252;

3° sede farmaceutica – Farmacia San Francesco, Piazza Michelangelo, 29;

4° sede farmaceutica – Farmacia Galeno, Viale delle Regioni;

5° sede farmaceutica – Farmacia Doganella di Ninfa, Via Corana a Doganella di Ninfa (Farmacia Rurale);

6° sede farmaceutica – Farmacia Sant’Antonio, Corso della Repubblica, 81;

7° sede farmaceutica – Farmacia San Valentino, Via Aldo Moro, 25 (di proprietà del Comune);

8° sede farmaceutica – Farmacia di Borgo Flora, Via dei Bonificatori, 1 a Borgo Flora (Farmacia Rurale);

9° sede farmaceutica – Farmacia La Grangia, Via Enrico Fermi;

10° sede farmaceutica – Farmacia Madonna dell’Olmo, Via Piemonte, a Olmobello (Farmacia Rurale);

11° sede farmaceutica – Farmacia Le Castella – Sede vacante, da assegnare (Farmacia Rurale).