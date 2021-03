Cisterna di Latina, via Bufolareccia da lunedì 22 marzo chiusa per lavori di rifacimento del ponte ferroviario

Si comunica che, a seguito della richiesta da parte di Rete Ferroviaria Italiana, da lunedì prossimo, 22 Marzo, al 15 Giugno 2021, e comunque fino a fine dei lavori, è stato imposto il divieto di transito veicolare e pedonale in Via Bufolareccia dall’intersezione con la S.S. 7 Appia al civico 3.

L’interruzione si è resa necessaria per poter consentire la realizzazione delle opere di sostituzione del cavalcavia ferroviario.

L’accesso a Via Bufolareccia sarà consentito da Via Enrico Fermi tramite la strada provvisoria realizzata per l’occasione da RFI.

COMUNICATO STAMPA